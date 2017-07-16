Джейми Маррей и Мартина Хингис выиграли Уимблдонский турнир в миксте

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ЛОНДОН, 16 июля. /ТАСС/. Британец Джейми Маррей и швейцарская теннисистка Мартина Хингис победили британку Хизер Уотсон и финна Хенри Континена в финальном матче Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (призовой фонд - £31,6 млн) - в смешанных парах.
Встреча продолжалась 1 час 12 минут и завершилась победой пары Маррей/Хингис со счетом 6:4, 6:4.
Для 36-летней Хингис данная победа стала второй в карьере на Уимблдоне в миксте и шестой - на турнирах серии Большого шлема в смешанном разряде. Кроме того, она является 12-кратной победительницей турниров престижной серии в парном разряде (из них три - на Уимблдоне) и пятикратной - в одиночном. Также в ее активе более 100 выигранных турниров Женской теннисной ассоциации.
31-летний Джейми Маррей, который является старшим братом первой "ракетки" мира Энди Маррея, одержал свою вторую победу на Уимблдоне в миксте. В 2007 году он выиграл турнир в паре с сербкой Еленой Янкович. Также он является победителем Открытого чемпионата Австралии и Открытого чемпионата США (оба - в 2016 году) в парном разряде.