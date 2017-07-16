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"Ахмат" победил "Амкар" в матче первого тура чемпионата России по футболу

Спорт
16 июля, 23:38 UTC+3 ТАСС

Встреча на стадионе "Ахмат-Арена" в Грозном завершилась со счетом 1:0

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 16 июля. Грозненский футбольный клуб "Ахмат" одержал победу над пермским "Амкаром" со счетом 1:0 в домашнем матче первого тура чемпионата России сезона-2017/18.

Гол на 39-й минуте встречи забил Леонардо Лима. Данный гол стал для 18-летнего бразильца дебютным в составе грозненской команды.

В следующем туре "Ахмат" 23 июля сыграет в гостях с "Ростовом", двумя днями ранее "Амкар" проведет гостевую встречу с махачкалинским "Анжи".

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Новый логотип ФК "Ахмат" презентован перед матчем с "Амкаром"

Перед началом матча на стадионе состоялся праздничный концерт с участием звезд российской эстрады, в ходе которого был презентован новый логотип грозненской команды. Одним из гостей встречи стал бывший футболист испанской "Барселоны", итальянского "Милана" и сборной Бразилии, двукратный обладатель "Золотого мяча" Роналдиньо, который провел первый символический удар по мячу.

Ранее "Ахмат" носил название "Терек", однако в июне было принято решение о переименовании клуба. Встреча с "Амкаром" стала первым официальным матчем для грозненской команды под новым названием. Глава Чечни, почетный президент клуба Рамзан Кадыров заявил, что решение о переименовании было основано на обращениях болельщиков. Также данный матч стал первой официальной встречей для Олега Кононова в ранге главного тренера "Ахмата".

Грозненский клуб был основан в 1946 году под названием "Динамо". Позднее команда неоднократно меняла название, прежде чем в 1958 году получить наименование "Терек". Команда дебютировала в РФПЛ в 2005 году, однако по итогам сезона вылетела в первый дивизион. С 2008 года клуб неизменно выступает в высшем дивизионе чемпионата страны. Клуб единожды участвовал в еврокубках - по итогам сезона-2004 грозненцы получили право сыграть в Кубке УЕФА после победы в Кубке России. Однако в первом круге еврокубка российская команда уступила по сумме двух матчей швейцарскому "Базелю" и выбыла из турнира.

Стадион команды носит название "Ахмат-Арена" в честь первого президента Чеченской республики, Героя России Ахмата Кадырова, погибшего 9 мая 2004 года в результате террористического акта в Грозном.

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