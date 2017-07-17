КДК РФС рассмотрит поддержку "Ахмата" с помощью громкой связи

МОСКВА, 17 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит использование звукового оборудования стадиона для поддержки грозненского "Ахмата" в домашнем матче чемпионата страны с "Амкаром". Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.

Встреча первого тура чемпионата прошла в воскресенье на "Ахмат-Арене" в Грозном и стала первой для местного клуба под новым названием. Хозяева поля победили со счетом 1:0.

"В матче "Ахмат" - "Амкар" использовалось оборудование стадиона для поддержки домашней команды. По матчу "СКА-Хабаровск" - "Зенит" (0:2): болельщики петербургского клуба сидели на ограждении стадиона. Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук покидал пределы технической зоны во время выездного матча с "Уралом" (1:1). Игрок "Уфы" в перерыве выездного матча с "Тосно" (1:0) не пришел на обязательное флеш-интервью", - сообщил другие пункты повестки Григорьянц.

Во вторник пройдут еще два матча стартового тура чемпионата: "Локомотив" - "Арсенал" и "Динамо" - "Спартак". Григорьянц отметил, что комитет также ждет документы от Российской футбольной премьер-лиги по матчу за Суперкубок страны, в котором "Спартак" 14 июля переиграл "Локомотив" в дополнительное время со счетом 2:1.

Заседание КДК пройдет в четверг, 20 июля.