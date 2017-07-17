Рожков: ПКР добился сближения с экспертом Николсоном по доработке положения по этике

МОСКВА, 17 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Паралимпийский комитет России (ПКР) добился сближения с независимым международным экспертом, назначенным Всемирным антидопинговым агентством (WADA), Питером-Ричардом Николсоном по спорным вопросам в доработке положения ПКР по этике, конфликту интересов и борьбе с коррупцией. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент ПКР Павел Рожков.

В понедельник Рожков провел рабочую встречу в офисе ПКР с Николсоном, который в настоящее время работает в России с целью оказания содействия по возвращению РУСАДА статуса соответствия антидопинговому кодексу WADA. На встрече обсуждались вопросы доработки положения ПКР по этике, конфликту интересов и борьбе с коррупцией. Разработка данного положения является одним пунктов дорожной карты по восстановлению членства ПКР в Международном паралимпийском комитете (МПК).

"Это была чисто рабочая встреча по подготовке конкретного документа, который ПКР должен сделать в соответствии с требованием дорожной карты. Проект у нас был подготовлен и направлен в МПК. Нам посоветовали тесно сотрудничать по этому вопросу с Николсоном, учитывая его опыт подготовки аналогичного документа для РУСАДА", - сказал Рожков.

"Мы работали по отдельным позициям, по которым у нас были разногласия, нам удалось максимально по ним сблизиться. Сейчас попробуем положить все это дело на бумагу", - добавил собеседник ТАСС.

Членство ПКР в Международном паралимпийском комитете было приостановлено 7 августа 2016 года, вследствие чего все российские спортсмены не были допущены к выступлению на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. ПКР после отстранения спортсменов от Игр-2016 принял решение провести альтернативные соревнования на территории России, которые состоялись в начале сентября на аренах Подмосковья.

Решение о восстановлении членства ПКР в связи с невыполнением некоторых пунктов дорожной карты отложено до сентября нынешнего года.