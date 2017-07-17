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Прыгун в воду Бондарь сообщил, что очень ответственно подошел к дебюту за сборную РФ на ЧМ

Спорт
17 июля, 22:19 UTC+3 БУДАПЕШТ БУДАПЕШТ 17, июля. /ТАСС

Александр Бондарь ранее выступал за сборную Украины, осенью 2015 года спортсмен получил гражданство России

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БУДАПЕШТ, 17 июля. /ТАСС/. Первый старт на чемпионате мира за сборную России по прыжкам в воду для Александра Бондаря был очень ответственным событием. Об этом он рассказал журналистам после окончания соревнований.

Бондарь в паре с Виктором Минибаевым на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште завоевал серебряную медаль в синхронных прыжках с 10-метровой вышки, набрав 458,55 балла. Бондарь ранее выступал за сборную Украины. Осенью 2015 года спортсмен получил гражданство России. Нынешний чемпионат мира стал для него первым крупным соревнованием за российскую сборную.

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"Меня переполняют эмоции. Я хотел показать все, на что способен, ведь меня взяли в команду, по большому счету, без какого-либо результата. Для меня этот старт был очень ответственным", - сказал Бондарь. "В команде чувствую себя отлично, мне все нравится", - отметил он.

Бондарь пропустил июньский чемпионат Европы в Киеве, однако за полгода, что спортсмены тренируются вместе, успел выступить на четырех этапах Мировой серии.

"Это очень помогло, потому что на первых двух этапах я словно впервые ощутил себя на соревнованиях. Сейчас уже было спокойнее и чувствовал себя увереннее. Но все равно надо еще пройти несколько стартов, чтобы почувствовать уверенность", - отметил он.

Для Минибаева эта награда стала третьей на чемпионатах мира. В 2013 году он стал вторым в синхронных прыжках с вышки, в 2015-м - третьим.

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