Прыгун в воду Бондарь сообщил, что очень ответственно подошел к дебюту за сборную РФ на ЧМ

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БУДАПЕШТ, 17 июля. /ТАСС/. Первый старт на чемпионате мира за сборную России по прыжкам в воду для Александра Бондаря был очень ответственным событием. Об этом он рассказал журналистам после окончания соревнований.
Бондарь в паре с Виктором Минибаевым на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште завоевал серебряную медаль в синхронных прыжках с 10-метровой вышки, набрав 458,55 балла. Бондарь ранее выступал за сборную Украины. Осенью 2015 года спортсмен получил гражданство России. Нынешний чемпионат мира стал для него первым крупным соревнованием за российскую сборную.
"Меня переполняют эмоции. Я хотел показать все, на что способен, ведь меня взяли в команду, по большому счету, без какого-либо результата. Для меня этот старт был очень ответственным", - сказал Бондарь. "В команде чувствую себя отлично, мне все нравится", - отметил он.
Бондарь пропустил июньский чемпионат Европы в Киеве, однако за полгода, что спортсмены тренируются вместе, успел выступить на четырех этапах Мировой серии.
"Это очень помогло, потому что на первых двух этапах я словно впервые ощутил себя на соревнованиях. Сейчас уже было спокойнее и чувствовал себя увереннее. Но все равно надо еще пройти несколько стартов, чтобы почувствовать уверенность", - отметил он.
Для Минибаева эта награда стала третьей на чемпионатах мира. В 2013 году он стал вторым в синхронных прыжках с вышки, в 2015-м - третьим.