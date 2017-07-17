Синхронистка Колесниченко вышла в финал ЧМ в произвольной программе солисток

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БУДАПЕШТ, 17 июля. /ТАСС/. Российская синхронистка Светлана Колесниченко квалифицировалась в финал чемпионата мира в произвольной программе солисток. Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште.
Колесниченко стала первой в квалификации, заработав 95,5000 балла. Второй стала испанка Она Карбонель (94,1667), третьей - украинка Анна Волошина (92,8667).
Финал в этом виде программы состоится 19 июля.
Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.