СМИ: ПСЖ готов заплатить "Барселоне" €222 млн за футболиста Неймара

ТАСС, 18 июля. Французский футбольный клуб "Пари Сен- Жермен" намерен приобрести у испанской "Барселоны" бразильского нападающего Неймара. Об этом сообщает издание Marca.

Отмечается, что отец 25-летнего футболиста в течение недели проведет переговоры с представителями французского клуба.

Согласно условиям контракта Неймара с "Барселоной", рассчитанного до лета 2021 года, сумма отступных за футболиста составляет €222 млн, а в следующем сезоне она вырастет до €250 млн.

Неймар перешел в "Барселону" из бразильского "Сантоса" в 2013 году. В составе каталонского клуба он дважды становился чемпионом Испании, три раза выигрывал Кубок страны, по разу - Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА. Суммарно он провел за "Барселону" 186 матчей, в которых забил 105 мячей. В 77 матчах в составе сборной Бразилии на его счету 52 гола.