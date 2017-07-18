"Барселона" опровергла слухи о возможной продаже футболиста Неймара

ТАСС, 18 июля. Испанский футбольный клуб "Барселона" не собирается продавать бразильского нападающего Неймара. Об этом сообщил пресс-секретарь команды Хосеп Вивес, слова которого приводит газета As.

Ранее сообщалось, что окружение и семья Неймара уговаривают футболиста покинуть команду и искать индивидуальную славу в другом клубе, так как они считают, что бразилец "должен выйти из тени своего аргентинского одноклубника Лионеля Месси". Также в СМИ появилась информация, что французский "Пари Сен-Жермен" намерен приобрести Неймара, заплатив сумму отступных за футболиста, которая составляет €222 млн.

"Мы очень спокойны, мы хотим, чтобы Неймар остался в "Барселоне", продолжил играть и развиваться в нашем клубе. Он великолепный игрок, один из лучших в мире, мы счастливы с ним, а он с нами. Мы хотим продолжить строить дальше замечательную команду, лицом которой он является, и даже не рассматриваем предложения по его продаже", - заявил Вивес.

"Неймар является частью тройки нападения (Неймар - Месси - Луис Суарес - прим. ТАСС), с которой не сравнится ничего в спортивном мире. Его спортивное и социальное наследие беспрецедентно", - добавил пресс-секретарь клуба.

Неймар перешел в "Барселону" из бразильского "Сантоса" в 2013 году. В составе каталонского клуба он дважды становился чемпионом Испании, три раза выигрывал Кубок страны, по разу - Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА. Суммарно он провел за "Барселону" 186 матчей, в которых забил 105 мячей. В 77 матчах в составе сборной Бразилии на его счету 52 гола.