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Покровская считает странным, что итальянский арбитр судил сына в синхронном плавании на ЧМ

Спорт
18 июля, 14:04 UTC+3 БУДАПЕШТ БУДАПЕШТ 18, июля. /ТАСС

Итальянцы Джорджо Минисини и Манила Фламини завоевали золото в соревнованиях смешанных дуэтов синхронистов на ЧМ, одним из арбитров соревнований был отец Минисини

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Джорджо Минисини и Манила Фламини

Джорджо Минисини и Манила Фламини

© EPA/Zsolt Czegledi

БУДАПЕШТ, 18 июля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская считает странным, что итальянский судья выставлял оценки своему сыну во время соревнований смешанных дуэтов синхронистов на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Об этом она рассказала ТАСС.

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В понедельник россияне Александр Мальцев и Михаела Каланча заняли второе место в технической программе смешанных дуэтов. Россияне набрали 90,2639 балла. Победили итальянцы Джорджо Минисини и Манила Фламини (90,2979). Одним из арбитров соревнований был отец Минисини.

"Как вам нравится? Отец судит, итальянка возглавляет технический комитет [по синхронному плаванию]. Конечно, итальянский дуэт был хороший, и говорить нечего. Но, как говорит наше руководство, надо быть на пять голов выше. Не знаю, что это значит, правда, надо баскетбольную команду набирать что ли? Посмотрим", - сказала Покровская.

"Мы не знаем, будет ли он дальше судить. Это же тоже интрига, только перед стартом мы это начинаем узнавать. Но вообще момент странный: папа судит сына", - добавила она.

Покровская считает, что техническое исполнение у российской пары было лучше.

"Элементы наши делали лучше, а получили ниже [оценки]. Но ничего, сейчас они взбодрятся, они же видят, что не все было справедливо и соберутся на произвольную программу. А судьям хочется пожелать, чтобы они внимательно смотрели who is who", - отметила главный тренер.

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