Покровская: год подготовки синхронисток России к чемпионату мира получился тяжелейшим

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БУДАПЕШТ, 18 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Путь сборной России по синхронному плаванию к победе на чемпионате мира в Будапеште получился тяжелейшим. Об этом ТАСС сообщила главный тренер сборной России Татьяна Покровская.
Сборная России завоевала золотые медали в технической программе групповых упражнений на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште. Российская команда в составе Анастасии Баяндиной, Влады Чигиревой, Вероники Калининой, Марии Шурочкиной, Дарьи Баяндиной, Марины Голядкиной, Полины Комар, Дарины Валитовой набрала 96,0109 балла. Второе место заняла сборная Китая (94,2165), бронза у японской команды (93,1590).
"Команда [после Олимпийских игр] обновилась на 80 процентов, в группе остались только две олимпийские чемпионки, остальные все новые. Сказать, что год получился тяжелым - все равно что ничего не сказать. Тяжелейший! Девочки трудно притирались друг к другу, но главное для меня - старт", - сказала Покровская.
"Бывает, что девочка на тренировке все делает хорошо, но на соревнованиях становится трусихой и прекращает соображать. И я этого боялась. Когда выходишь в такой громадный бассейн, совершенно другие ощущения. Но то, что было надо, молодежь сделала", - отметила она.
Чемпионат мира завершится 30 июля.