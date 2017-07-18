Покровская: год подготовки синхронисток России к чемпионату мира получился тяжелейшим

БУДАПЕШТ, 18 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Путь сборной России по синхронному плаванию к победе на чемпионате мира в Будапеште получился тяжелейшим. Об этом ТАСС сообщила главный тренер сборной России Татьяна Покровская.

Сборная России завоевала золотые медали в технической программе групповых упражнений на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште. Российская команда в составе Анастасии Баяндиной, Влады Чигиревой, Вероники Калининой, Марии Шурочкиной, Дарьи Баяндиной, Марины Голядкиной, Полины Комар, Дарины Валитовой набрала 96,0109 балла. Второе место заняла сборная Китая (94,2165), бронза у японской команды (93,1590).

"Команда [после Олимпийских игр] обновилась на 80 процентов, в группе остались только две олимпийские чемпионки, остальные все новые. Сказать, что год получился тяжелым - все равно что ничего не сказать. Тяжелейший! Девочки трудно притирались друг к другу, но главное для меня - старт", - сказала Покровская.

"Бывает, что девочка на тренировке все делает хорошо, но на соревнованиях становится трусихой и прекращает соображать. И я этого боялась. Когда выходишь в такой громадный бассейн, совершенно другие ощущения. Но то, что было надо, молодежь сделала", - отметила она.

Чемпионат мира завершится 30 июля.