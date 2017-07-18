Российские синхронистки завоевали золото ЧМ в технической программе групп

БУДАПЕШТ, 18 июля. /ТАСС/. Сборная России завоевала золотые медали в технической программе групповых упражнений на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

Российская команда в составе Анастасии Баяндиной, Влады Чигиревой, Вероники Калининой, Марии Шурочкиной, Дарьи Баяндиной, Марины Голядкиной, Полины Комар, Дарины Валитовой набрала 96,0109 балла. Второе место заняла сборная Китая (94,2165), бронза у японской команды (93,1590).

Для сборной России это золото стало четвертым на турнире. Ранее чемпионами мира стали синхронистка Светлана Колесниченко в технической программе солисток, Колесниченко и Александра Пацкевич - в технической программе дуэтов, Илья Захаров и Евгений Кузнецов - в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина. Также в активе сборной России три серебра и одна бронза.

Чемпионат мира завершится 30 июля.