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Синхронисты Мальцев и Каланча завоевали серебро ЧМ в технической программе в миксте

Спорт
17 июля, 12:56 дата обновления: 17 июля, 13:02 UTC+3 БУДАПЕШТ БУДАПЕШТ 17, июля. /ТАСС

Россияне уступили лишь три сотых балла итальянцам Минисини и Фламини

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Александр Мальцев и Михаела Каланча

Александр Мальцев и Михаела Каланча

© EPA/ZSOLT CZEGLEDI

БУДАПЕШТ, 17 июля. /ТАСС/. Россияне Александр Мальцев и Михаела Каланча заняли второе место в технической программе смешанных дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште. Россияне набрали 90,2639 балла.

Победили итальянцы Джорджо Минисини и Манила Фламини (90,2979), бронзу завоевали американцы Билл Мэй и Канако Китао Спендлав (87,6682).

Соревнования среди смешанных дуэтов проходят второй раз в истории, россияне вновь становятся вторыми в технической программе. На чемпионате мира в Казани в 2015 году Мальцев в дуэте с Дариной Валитовой занял второе место, уступив американцам Кристине Джонс и Биллу Мэю 0,2122 балла.

Это серебро стало вторым для сборной России на чемпионате мира. Ранее Надежда Бажина стала серебряным призером в прыжках в воду с метрового трамплина. Также в активе российской сборной три золота.

Чемпионат мира завершится 30 июля.

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