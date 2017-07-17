Синхронисты Мальцев и Каланча завоевали серебро ЧМ в технической программе в миксте

Доступный спорт: как развитие безбарьерной среды делает жизнь инвалидов разнообразнееСпорт 17 июля, 14:22
Объем погрузки "Восток1520" за I полугодие 2017 г. увеличился в 1,4 раза, до 15,9 млн тоннТранспорт 17 июля, 14:20
Футболист Максим Григорьев достиг договоренности о переходе в "Урал"Спорт 17 июля, 14:17
Шарапова проиграла американке Роджерс на командном турнире World Team TennisСпорт 17 июля, 14:16
Арбитражный суд отложил заседание по делу о банкротстве ФК "Кубань" до 22 сентябряСпорт 17 июля, 14:04
РФБ будет осуждать с клубами вопрос участия их игроков в матчах сборной по ходу сезонаСпорт 17 июля, 13:54
Вирус-вымогатель Petya атаковал серверы правительства СевастополяПроисшествия 17 июля, 13:54
Пассажиропоток "Уральских авиалиний" за 6 месяцев вырос на 25%Транспорт 17 июля, 13:50
Визу в Россию на ЧМ по плаванию на короткой воде может заменить паспорт болельщикаСпорт 17 июля, 13:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БУДАПЕШТ, 17 июля. /ТАСС/. Россияне Александр Мальцев и Михаела Каланча заняли второе место в технической программе смешанных дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште. Россияне набрали 90,2639 балла.
Победили итальянцы Джорджо Минисини и Манила Фламини (90,2979), бронзу завоевали американцы Билл Мэй и Канако Китао Спендлав (87,6682).
Соревнования среди смешанных дуэтов проходят второй раз в истории, россияне вновь становятся вторыми в технической программе. На чемпионате мира в Казани в 2015 году Мальцев в дуэте с Дариной Валитовой занял второе место, уступив американцам Кристине Джонс и Биллу Мэю 0,2122 балла.
Это серебро стало вторым для сборной России на чемпионате мира. Ранее Надежда Бажина стала серебряным призером в прыжках в воду с метрового трамплина. Также в активе российской сборной три золота.
Чемпионат мира завершится 30 июля.