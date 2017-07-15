Синхронистка Колесниченко принесла сборной России первое золото на ЧМ-2017 в Будапеште

БУДАПЕШТ, 15 июля. /ТАСС/. Россиянка Светлана Колесниченко завоевала золото в технической программе солисток на чемпионате мира по водным видам спорта, проходящем в Будапеште. Спортсменка показала результат 95,2036 балла.

Второе место заняла испанка Она Карбонель (93,5634). Украинка Анна Волошина завоевала бронзовую медаль (91,9992).

Для олимпийской чемпионки Колесниченко это золото стало 10-м в карьере на чемпионатах мира. Для сборной России - первым на турнире в Будапеште.

Также Колесниченко вместе с Александрой Пацкевич ранее квалифицировалась в финал в технической программе дуэтов, который состоится 16 июля.

Чемпионат мира завершится 30 июля.