Синхронистка Колесниченко принесла сборной России первое золото на ЧМ-2017 в Будапеште

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БУДАПЕШТ, 15 июля. /ТАСС/. Россиянка Светлана Колесниченко завоевала золото в технической программе солисток на чемпионате мира по водным видам спорта, проходящем в Будапеште. Спортсменка показала результат 95,2036 балла.
Второе место заняла испанка Она Карбонель (93,5634). Украинка Анна Волошина завоевала бронзовую медаль (91,9992).
Для олимпийской чемпионки Колесниченко это золото стало 10-м в карьере на чемпионатах мира. Для сборной России - первым на турнире в Будапеште.
Также Колесниченко вместе с Александрой Пацкевич ранее квалифицировалась в финал в технической программе дуэтов, который состоится 16 июля.
Чемпионат мира завершится 30 июля.