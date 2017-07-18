Российские синхронистки боялись, что на ЧМ могут выступить слабее, чем олимпийская команда

БУДАПЕШТ, 18 июля. Российским синхронисткам на чемпионате мира в Будапеште было страшно выступить хуже, чем олимпийская команда на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Об этом они рассказали журналистам после окончания соревнований.

Сборная России завоевала золотые медали в технической программе групповых упражнений на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Команда в составе Анастасии Баяндиной, Влады Чигиревой, Вероники Калининой, Марии Шурочкиной, Дарьи Баяндиной, Марины Голядкиной, Полины Комар, Дарины Валитовой набрала 96,0109 балла. Второе место заняла сборная Китая (94,2165), бронза у японской команды (93,1590). После Игр в составе команды осталось только две олимпийских чемпионки - Чигирева и Шурочкина.

"После Олимпиады всегда очень сложно удерживать планку, поэтому было боязно, что после яркого выступления на Играх мы не сможем как минимум остаться на том же уровне. Был страх, но мы его преодолели", - сказала Шурочкина.

"Каждое выступление для нас является волнительным, а сегодня свои коррективы еще внесла и солнечная погода, было очень жарко. Но жарко было и от поддержки наших болельщиков. Мы выходим на старт без уверенности в своей победе, для нас главное - бороться с самим собой. Каждый раз мы волнуемся, что что-то может пойти не так, но мы отработали на максимуме, поэтому получили такие оценки", - сказала Чигирева.