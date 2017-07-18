Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.07:
$ 59.37
€ 68.4
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гонщик Мардеев старался избегать чрезвычайных ситуаций на 10-м этапе ралли "Шелковый путь"

Спорт
18 июля, 14:36 UTC+3 ТАСС

На 10-м этапе ралли экипаж Мардеева занял пятое место

Поделиться
Материал из 1 страницы
Айрат Мардеев

Айрат Мардеев

© EPA/OLIVIER ANRIGO

ТАСС, 18 июля. Российский пилот команды "КамАЗ-мастер" Айрат Мардеев, занимающий третье место в общем зачете ралли "Шелковый путь", на 10-м этапе гонки старался не потерять времени из-за каких-либо чрезвычайных ситуаций. Слова спортсмена приводит пресс-служба соревнований.

Смотрите также
Экипаж Эдуарда Николаева

Экипаж Николаева выиграл 10-й этап ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков

На 10-м этапе Мардеев занял пятое место. Первым финишировал его соотечественник и партнер по команде Эдуард Николаев.

"Сегодня было много извилистых отрезков, местами был риск пробить колеса. Ехали аккуратно, потому что понимали, что еще много песков впереди. Главным было не потерять времени из-за каких-либо чрезвычайных ситуаций, будь то навигация или прокол", - отметил Мардеев.

Николаев остался доволен результатами этапа, но трасса показалась ему слишком простой. "Ожидали больше бездорожья, судя по описанию, да и вчера говорили, что трасса будет более "кочкастая". Учитывая, что мы испытываем новую подвеску кабины и подвеску основную, хотелось бы больше ям и бездорожья. Но всё еще впереди, четыре полноценных дня, думаю, что там будет всё", - поделился мыслями россиянин.

11-й этап протяженностью 483,79 км (спецучасток - 254,75 км) пройдет по маршруту от Цзяюйгуань до Алашань- юци.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Роджер Федерер
16
Федерер победил Чилича и в рекордный восьмой раз выиграл Уимблдон
10
Свыше шести тысяч человек приняли участие в Ночном забеге по улицам Москвы
7
Россиянки Макарова и Веснина впервые выиграли Уимблдон в парном разряде
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин на авиасалоне МАКС угостил правительство мороженым
2
ВВС коалиции во главе с США нанесли удар в Сирии
3
Роспотребнадзор проверит спиннеры на безопасность для здоровья детей
4
CNN: военные США на учениях в Персидском заливе сбили беспилотник с помощью лазера
5
Эксперт: проект создания Малороссии не имеет отношения к реальной политике
6
Грызлов: инициатива о создании Малороссии не является предметом реальной политики
7
Внешнеполитическая служба ЕС вступилась за права "Свидетелей Иеговы" в РФ
Темы дня
Реклама