Гонщик Мардеев старался избегать чрезвычайных ситуаций на 10-м этапе ралли "Шелковый путь"

ТАСС, 18 июля. Российский пилот команды "КамАЗ-мастер" Айрат Мардеев, занимающий третье место в общем зачете ралли "Шелковый путь", на 10-м этапе гонки старался не потерять времени из-за каких-либо чрезвычайных ситуаций. Слова спортсмена приводит пресс-служба соревнований.

На 10-м этапе Мардеев занял пятое место. Первым финишировал его соотечественник и партнер по команде Эдуард Николаев.

"Сегодня было много извилистых отрезков, местами был риск пробить колеса. Ехали аккуратно, потому что понимали, что еще много песков впереди. Главным было не потерять времени из-за каких-либо чрезвычайных ситуаций, будь то навигация или прокол", - отметил Мардеев.

Николаев остался доволен результатами этапа, но трасса показалась ему слишком простой. "Ожидали больше бездорожья, судя по описанию, да и вчера говорили, что трасса будет более "кочкастая". Учитывая, что мы испытываем новую подвеску кабины и подвеску основную, хотелось бы больше ям и бездорожья. Но всё еще впереди, четыре полноценных дня, думаю, что там будет всё", - поделился мыслями россиянин.

11-й этап протяженностью 483,79 км (спецучасток - 254,75 км) пройдет по маршруту от Цзяюйгуань до Алашань- юци.