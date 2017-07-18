ФК "Кубань": хотим полностью погасить долги как можно скорее, это касается и Петреску

МОСКВА, 18 июля. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. "Кубань" планирует погасить задолженности по зарплате в ближайшее время, для этого прикладываются большие усилия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе краснодарского футбольного клуба.

Ранее говорилось, что у "Кубани" есть значительные долги перед футболистами и сотрудниками клуба.

"Как и было обещано, в течение предыдущей недели игроки получили по несколько окладов, - сказали пресс-службе. - Работа в этом направлении идет, и в ближайшее время клуб планирует полностью погасить все задолженности перед футболистами. Самое главное - ситуация в этом плане стабилизировалась, и команда сосредоточена в первую очередь на футболе".

На вопрос, действительно ли "Кубань" пока ликвидирует задолженность только перед игроками, которые находятся в нынешнем составе команды, в пресс-службе ответили: "Нет, эта информация не соответствует действительности".

В понедельник стало известно, что румынский тренер Дан Петреску из-за долгов перед ним подал к "Кубани" иск в Спортивный арбитражный суд; специалист возглавлял краснодарскую команду с июня по октябрь 2016 года. В пресс- службе "Кубани" отметили, что клуб делает все возможное для того, чтобы как можно быстрее закрыть долги, в том числе и перед Петреску. "Руководство футбольного клуба "Кубань" прикладывает все силы к тому, чтобы как можно скорее рассчитаться по всем имеющимся задолженностям. Это касается в том числе и долга клуба перед Даном Петреску", - рассказали в пресс-службе.