Валерий Рухледев переизбран президентом Международного комитета спорта глухих

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ТАСС, 18 июля. Президент Международного комитета спорта глухих (МКСГ) Валерий Рухледев переизбран на пост главы организации. Об этом сообщается в пресс-релизе Минспорта.
Выборы президента МКСГ прошли во вторник на конгрессе в турецком Самсуне, где в этот же день стартуют Сурдлимпийские игры. Помимо Рухледева, на пост главы МКСГ претендовал президент Хорватской спортивной ассоциации глухих Марио Лусич. По итогам голосования за 69-летнего россиянина было отдано 82 из 83 голосов.
Впервые президентом МКСГ Рухледев был выбран в 2013 году. В 2016 году он вошел в состав комитета по правам инвалидов, став первым представителем России в этом комитете. С 2004 года он возглавляет Сурдлимпийский комитет России. В 2001 году был награжден Международным олимпийским комитетом званием "Олимпиец ХХ столетия" и стал единственным россиянином, удостоившимся такой чести.
Рухледев является многократным чемпионом и призером первенств СССР, Европы и мира по дзюдо и самбо среди инвалидов по слуху. Шесть раз он становился чемпионом Всемирных игр глухих по вольной и греко-римской борьбе.