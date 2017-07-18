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Валерий Рухледев переизбран президентом Международного комитета спорта глухих

Спорт
18 июля, 15:49 UTC+3 ТАСС

Выборы президента МКСГ прошли во вторник на конгрессе в турецком Самсуне

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Валерий Рухледев

Валерий Рухледев

© Владимир Гердо/ТАСС

ТАСС, 18 июля. Президент Международного комитета спорта глухих (МКСГ) Валерий Рухледев переизбран на пост главы организации. Об этом сообщается в пресс-релизе Минспорта.

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Выборы президента МКСГ прошли во вторник на конгрессе в турецком Самсуне, где в этот же день стартуют Сурдлимпийские игры. Помимо Рухледева, на пост главы МКСГ претендовал президент Хорватской спортивной ассоциации глухих Марио Лусич. По итогам голосования за 69-летнего россиянина было отдано 82 из 83 голосов.

Впервые президентом МКСГ Рухледев был выбран в 2013 году. В 2016 году он вошел в состав комитета по правам инвалидов, став первым представителем России в этом комитете. С 2004 года он возглавляет Сурдлимпийский комитет России. В 2001 году был награжден Международным олимпийским комитетом званием "Олимпиец ХХ столетия" и стал единственным россиянином, удостоившимся такой чести.

Рухледев является многократным чемпионом и призером первенств СССР, Европы и мира по дзюдо и самбо среди инвалидов по слуху. Шесть раз он становился чемпионом Всемирных игр глухих по вольной и греко-римской борьбе.

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