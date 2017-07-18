Российские гандболисты сыграют с финнами, словаками и люксембуржцами в отборе к ЧМ-2019

ТАСС, 18 июля. Мужская сборная России по гандболу сыграет с командами Финляндии, Словакии и Люксембурга в первом этапе отбора к чемпионату мира 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Европейской федерации гандбола.

Жеребьевка прошла во вторник. По ее итогам 23 команды были разбиты на шесть групп. Сборная России будет выступать в первой группе.

Первый этап европейской квалификации пройдет в октябре и январе. Победители групп в июне следующего года сыграют в стыковых матчах за право выступить на чемпионате мира 2019 года, который пройдет в январе в Дании и Германии. Путевки на турнир уже получили команды Германии и Дании (как хозяева турнира), а также сборная Франции - действующий чемпион мира.

13 июля Эдуард Кокшаров сменил Дмитрия Торгованова на посту главного тренера мужской сборной России. Под руководством 45-летнего Торгованова сборная России впервые в истории не сумела попасть в финальную стадию чемпионата Европы.

"Сборная Словакии - самый серьезный соперник в нашей группе, - сказал Кокшаров. - Впрочем, не имеет значения, с кем именно играть, наша задача - занять первое место в группе, а затем квалифицироваться на чемпионат мира. Думаю, что словаки значительно обновят состав по сравнению с матчами отборочного цикла чемпионата Европы - 2018, это уже будет другая команда. Что касается нас, то мы соберемся в октябре, когда будет неделя сборных ЕГФ".