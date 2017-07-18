ФИФА следит за развитием событий по аресту главы испанской футбольной федерации

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Следственная палата независимого комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) следит за ситуацией с президентом Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Анхелем Марией Вильяром, который был арестован во вторник по подозрению в коррупции. Об этом говорится в заявлении следственной палаты комитета по этике ФИФА, текст которого в Twitter приводит журналист BBC Ричард Конвэй.

Ранее испанская газета El Pais сообщила об обыске в офисе RFEF, который прошел во вторник утром. Обыск был инициирован с целью проверить данные о нанесении финансового ущерба организации ее руководством, а также о коррупции при избрании Вильяра на очередной президентский срок в федерации. Отмечалось, что гражданской гвардией в ходе обысков было произведено по меньшей мере 10 арестов, в числе задержанных - 67-летний Вильяр, его сын Горка и вице- президент RFEF по вопросам экономики Хуан Пардон. Позже гражданская гвардия Испании подтвердила арест чиновника.

"Комитет по этике ФИФА получает информацию и следит за развитием дела", - говорится в заявлении. При этом отмечается, что орган не будет делать никаких заявлений до получения результатов расследования.

Вильяр впервые занял пост президента RFEF в 1988 году, в мае он был переизбран на очередной президентский срок. С мая по сентябрь 2016 года испанец после отстранения от футбольной деятельности занимавшего на тот момент пост главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини исполнял обязанности главы организации. Чиновник также претендовал на пост президента УЕФА в 2016 году, однако позднее снял свою кандидатуру с выборов. Вильяр является членом совета ФИФА и вице-президентом ФИФА, а также вице-президентом УЕФА.