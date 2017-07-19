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РФПЛ тщательно проверит обстоятельства конфликта Зобнина и болельщиков "Динамо"

Спорт
19 июля, 15:08 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

Директор РФПЛ по безопасности назвал профессиональной работу стюардов на матче "Динамо" - "Спартак", который состоялся во вторник на "Арене-Химки"

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Роман Зобнин

Роман Зобнин

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 19 июля. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) проверит конфликтную ситуацию, которая возникла между полузащитником "Спартака" Романом Зобниным и болельщиками "Динамо" на матче команд; виновные должны быть наказаны. Об этом ТАСС сообщил директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин.

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Роман Зобнин

Зобнин: фанаты "Динамо" спровоцировали конфликт и залезли в ложу стадиона в Химках

Встреча первого тура чемпионата России между "Динамо" и "Спартаком" состоялась во вторник в Химках и завершилась со счетом 2:2. Зобнин, не принимавший участия в игре из-за травмы, но присутствовавший на стадионе, рассказал ТАСС, что болельщики "Динамо" оскорбляли его, а затем попытались проникнуть в ложу, где он находился.

"Да, этот эпизод будет нами тщательно проверен, - сказал Мейтин, отвечая на вопрос, изучала ли лига данный инцидент. - Хотим по результатам строго наказать виновных, как, впрочем, и тех, кто участвовал в стычках на трибуне "С". Надеюсь, что с введением биометрической идентификации существенно упростится выявление таких лиц. Над этим мы сейчас активно работаем".

На центральных трибунах во время матча возникали стычки болельщиков. Мейтин отметил, что они были оперативно урегулированы.

"Дать полную оценку организации безопасности на этом матче сможем только после изучения имеющихся материалов, а также проверок, проведенных клубами и подразделениями МВД. Хотя уже сегодня можно сказать, что сотрудники Контрольно-распорядительной службы сработали профессионально. Локальные стычки между болельщиками на трибуне оперативно пресекались; одновременно для подстраховки были подтянуты сотрудники силовых подразделений, но им не пришлось вмешиваться в происходящее. Все действия контролировались координационным и оперативным штабами", - сказал директор по безопасности РФПЛ.

На вопрос, будут ли даны "Динамо" какие-либо рекомендации, чтобы подобные конфликтные ситуации на трибунах впредь не повторялись, Мейтин ответил: "Обязательно. Сегодня мы уже проводим совместное совещание с представителями "Динамо". Все необходимые рекомендации будут даны. Постараемся в будущем не допускать подобных инцидентов".

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