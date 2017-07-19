Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.07:
$ 59.24
€ 68.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Архипов: выступление гребца Дьяченко на ЧЕ показывает, что он не принимал допинг

Спорт
19 июля, 17:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июля. /ТАСС

Александр Дьяченко в паре с Кириллом Ляпуновым завоевал серебро чемпионата Европы на байдарке-двойке на дистанции 200 метров

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов

Президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов

© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Серебряная медаль чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ доказывает, что российский байдарочник Александр Дьяченко не принимал допинг. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил глава Всероссийской федерации гребли на байдарке и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов.

Смотрите также
Иван Штыль и Виктор Мелантьев

Бенефис Штыля: сборная России завоевала 10 медалей на ЧЕ по гребле на байдарке и каноэ

Международная федерация каноэ (ICF) в конце марта сняла временное отстранение от соревнований с девяти российских спортсменов, так как не нашла достаточных доказательств нарушений ими антидопинговых правил, указанных в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. В числе дисквалифицированных находился Дьяченко, который не смог принять участие в Олимпийских играх 2016 года, а также каноист Алексей Коровашков, байдарочницы Александр Дьяченко, Наталья Подольская, имена еще шестерых спортсменов не сообщались.

Также ICF представила дополнительные критерии допуска к международным турнирам для российских спортсменов, согласно которым, для участия в стартах каждый российский спортсмен должен быть протестирован на допинг минимум два раза, начиная с 1 января 2017 года, с интервалом между тестированиями не менее 14 дней. Кроме того, анализ допинг-проб должен быть проведен аккредитованными лабораториями WADA, расположенными не на территории РФ.

"То, что Саша вернулся достойно, завоевав серебро чемпионата Европы [байдарка-двойка, 200 метров], показывает, что он ничего не принимал. В докладе Макларена указано, что в период, когда Дьяченко якобы употреблял допинг, у него не было побед. Как такое возможно?", - сказал Архипов.

По словам главы ВФГБК, разбирательство в отношении российских гребцов продолжается. "Это системная работа, это подготовка документов, работа с протоколами, с международной федерацией, с WADA. Мы остаемся под подозрением, спортсмены обязаны иметь две пробы с разрывом в 14 дней. Нужно работать и быть готовыми, изучать законодательство и собирать документы", - отметил он.

Как рассказал адвокат российских гребцов Эммануэль Кильченманн, на базе международной федерации создана комиссия, которая занимается перепроверкой допинг-проб спортсменов. "Работа этой комиссии завершится только осенью, результаты будут предоставлены в сентябре, октябре или ноябре", - заявил Кильченманн.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Роджер Федерер
16
Федерер победил Чилича и в рекордный восьмой раз выиграл Уимблдон
10
Свыше шести тысяч человек приняли участие в Ночном забеге по улицам Москвы
7
Россиянки Макарова и Веснина впервые выиграли Уимблдон в парном разряде
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Киев отказался парафировать в контактной группе "формулу Штайнмайера"
2
В Москве разрабатывают аэротакси и летающие мотоциклы
3
Госдума приняла закон о курортном сборе
4
Военнослужащих будут лишать выплат за употребление наркотиков
5
Матвиенко: МИД РФ готовит ответные меры в связи с законом о советских памятниках в Польше
6
Совет судей Кубани: свадьбу дочери судьи оплатил ее бывший муж
7
Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество
Темы дня
Реклама