Архипов: выступление гребца Дьяченко на ЧЕ показывает, что он не принимал допинг

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Серебряная медаль чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ доказывает, что российский байдарочник Александр Дьяченко не принимал допинг. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил глава Всероссийской федерации гребли на байдарке и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов.

Международная федерация каноэ (ICF) в конце марта сняла временное отстранение от соревнований с девяти российских спортсменов, так как не нашла достаточных доказательств нарушений ими антидопинговых правил, указанных в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. В числе дисквалифицированных находился Дьяченко, который не смог принять участие в Олимпийских играх 2016 года, а также каноист Алексей Коровашков, байдарочницы Александр Дьяченко, Наталья Подольская, имена еще шестерых спортсменов не сообщались.

Также ICF представила дополнительные критерии допуска к международным турнирам для российских спортсменов, согласно которым, для участия в стартах каждый российский спортсмен должен быть протестирован на допинг минимум два раза, начиная с 1 января 2017 года, с интервалом между тестированиями не менее 14 дней. Кроме того, анализ допинг-проб должен быть проведен аккредитованными лабораториями WADA, расположенными не на территории РФ.

"То, что Саша вернулся достойно, завоевав серебро чемпионата Европы [байдарка-двойка, 200 метров], показывает, что он ничего не принимал. В докладе Макларена указано, что в период, когда Дьяченко якобы употреблял допинг, у него не было побед. Как такое возможно?", - сказал Архипов.

По словам главы ВФГБК, разбирательство в отношении российских гребцов продолжается. "Это системная работа, это подготовка документов, работа с протоколами, с международной федерацией, с WADA. Мы остаемся под подозрением, спортсмены обязаны иметь две пробы с разрывом в 14 дней. Нужно работать и быть готовыми, изучать законодательство и собирать документы", - отметил он.

Как рассказал адвокат российских гребцов Эммануэль Кильченманн, на базе международной федерации создана комиссия, которая занимается перепроверкой допинг-проб спортсменов. "Работа этой комиссии завершится только осенью, результаты будут предоставлены в сентябре, октябре или ноябре", - заявил Кильченманн.