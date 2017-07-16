Бенефис Штыля: сборная России завоевала 10 медалей на ЧЕ по гребле на байдарке и каноэ

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Сборная России на чемпионате Европы по гребле на байдарке и каноэ завоевала три золотые, три серебряные и четыре бронзовые медали, заняв третье место в общекомандном зачете. Первыми стали венгры с десятью золотыми, тремя серебряными и бронзовыми наградами, второе место заняла сборная Германии (6-1-3).

Два золота сборной России принес каноист Иван Штыль, который стал шестикратным победителем континентального первенства. В двойке с Виктором Мелантьевым он стал победителем заплыва на 500 метров, вторую золотую медаль 31-летний спортсмен выиграл в двойке с Александром Коваленко на дистанции 200 метров.

"Эмоции очень яркие и желанные, так как 12 лет назад на этом же гребном канале я вступил на порог уже взрослой гребли и завоевал первое золото серьезных соревнований, - поделился эмоциями Штыль. - Победы в любом виде спорта не даются легко. Это плод кропотливой работы и ежедневной самоотдачи во всем".

Как отметил спортсмен, организаторы турнира очень постарались для того, чтобы провести соревнования на высоком уровне. "В Болгарии гребля является популярным видом спорта с большой историей, поэтому организаторы максимально пытались провести соревнования на хорошем уровне, за что большое им спасибо", - отметил Штыль.

Третью золотую медаль российской сборной принесла Олеся Ромасенко, ставшая победительницей в заезде каноэ-одиночек на дистанции 200 метров. Серебряные награды континентального первенства завоевали Алексей Коровашков (каноэ-одиночка, 200 метров), Мелантьев и Владислав Чеботарь (каноэ-двойка, 1000 метров), Кирилл Ляпунов и Александр Дьяченко (байдарка-двойка, 200 метров). Обладателями бронзовых медалей чемпионата Европы стали Елена Анюшина (байдарка-одиночка, 500 метров), Кирилл Шамшурин, Илья Штокалов, Расул Ишмухамедов и Илья Первухин (каноэ-четверка, 1000 метров), Ирина Андреева и Ромасенко (каноэ-двойка, 500 метров) и Шамшурин (каноэ-одиночка, 1000 метров).

Выступление россиян признано успешным

Президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов в беседе с корреспондентом ТАСС назвал результат сборной успешным, отметив, что до венгров и немцев российским спортсменам еще далеко.

"Я считаю данное выступление успешным, хотя нет предела совершенству. Сборные Германии и Венгрии сильно оторвались от нашей команды, они пока находятся вне зоны досягаемости. Хотел бы отметить отличное выступление наших каноистов - Ивана Штыля, Виктора Мелантьева, Александра Коваленко, Владислава Чеботаря. Хочу упомянуть и об Олесе Ромасенко, которая выступила на дистанции, которая будет в программе на Олимпиаде-2020", - отметил Архипов.

"Рад тому, что у нас появилась хорошая байдарочница в лице Елены Анюшиной, завоевавшая бронзу. Она растет, и ее результаты, я надеюсь, будут только улучшаться. Очень хорошо выступил каноист Алексей Коровашков - второе место на дистанции 200 метров он завоевал в хорошей борьбе", - добавил он.

Генеральный секретарь ВФГБК Елена Исхакова отметила, что сборная России на чемпионате Европы выступила в свою силу. "Команда выступила достойно. Впереди только венгры и немцы, которые всегда выступают здорово на чемпионатах Европы и мира. Наши спортсмены показали тот результат, на который были готовы, и еще есть время подготовиться к чемпионату мира", - отметила она.

Чемпионат мира пройдет в чешском Рачице с 23 по 27 августа. "Там все поменяется, бороться нужно будет очень серьезно за третье общекомандное место и за каждую медаль. У нас есть хорошая команда, надо работать", - заявил Архипов.

"Задачи на всех соревнованиях ставим всегда самые высокие, хотим как можно чаще слушать гимн России на пьедестале", - заключил Штыль.