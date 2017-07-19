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СМИ: глава испанской футбольной федерации подозревается в хищении €45 млн

Спорт
19 июля, 17:23 UTC+3 ТАСС

Во вторник полиция провела обыск в офисе федерации, который был инициирован с целью проверить данные о нанесении финансового ущерба организации ее руководством

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ТАСС, 19 июля. Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Анхель Мария Вильяр, который был арестован во вторник, подозревается в хищении более €45 млн. Об этом сообщает портал AS.com.

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Во вторник утром полиция провела обыск в офисе RFEF. Обыск был инициирован с целью проверить данные о нанесении финансового ущерба организации ее руководством, а также о коррупции при избрании Вильяра на очередной президентский срок в федерации. Гражданская гвардия в ходе обысков произвела по меньшей мере 10 арестов, в числе задержанных - 67-летний Вильяр, его сын Горка и вице-президент RFEF по вопросам экономики Хуан Пардон. Вильяр и его сын от дачи показаний отказались.

Вильяр впервые занял пост президента RFEF в 1988 году, в мае он был переизбран на очередной президентский срок. С мая по сентябрь 2016 года испанец после отстранения от футбольной деятельности занимавшего на тот момент пост главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини исполнял обязанности главы организации. Чиновник также претендовал на пост президента УЕФА в 2016 году, однако позднее снял свою кандидатуру с выборов. Вильяр является членом совета Международной федерации футбола (ФИФА) и вице-президентом ФИФА, а также вице-президентом УЕФА.

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