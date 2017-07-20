Геркус: Рыбус способен стать одним из лидеров ФК "Локомотив"

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Полузащитник Мацей Рыбус может стать одним из ключевых игроков московского "Локомотива". Такое мнение высказал президент футбольного клуба Илья Геркус, которого цитирует пресс-служба.

В среду было объявлено о переходе 27-летнего поляка из французского "Лиона", с игроком был подписан трехлетний контракт.

"Это футболист опытный, квалифицированный, который может стать одним из лидеров команды. Вскоре он присоединится к нам в Москве и, надеемся, сразу вольется в коллектив. Желаем больших успехов в "Локо", Мацей", - сказал Геркус.

Рыбус известен российским болельщикам по выступлению за грозненский "Терек" (ныне "Ахмат"), где он играл под руководством нынешнего главного тренера сборной России Станислава Черчесова, который, по информации пресс-службы "Локомотива", высоко оценил трансфер.

"Черчесов - мой первый тренер в России, с которым мы отлично поработали в "Тереке". Это была очень дисциплинированная и цельная команда. Я очень ценю отклик Черчесова. Сделаю все возможное, чтобы в "Локомотиве" повторили эти слова", - сказал Рыбус.

"Я счастлив в "Локо" - это просто круто, впереди участие в трех турнирах, будет сложно, но очень интересно. И мне очень хочется помочь "Локомотиву" в решении больших задач в России и Европе. Знаю, что в клубе много талантливой молодежи, получается, по три игрока на позицию. Я готов к конкуренции и осознаю, что на всех позициях она очень серьезная", - добавил новичок железнодорожников.