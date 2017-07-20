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Сборные США и Коста-Рики сыграют в первом полуфинале Золотого кубка КОНКАКАФ

Спорт
20 июля, 6:18 UTC+3 ТАСС

Американцы в матче 1/4 финала оказались сильнее команды Сальвадора

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ТАСС, 20 июля. Команда США обыграла сборную Сальвадора в матче 1/4 финала Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). Турнир проходит в США.

Встреча, прошедшая в Филадельфии, завершилась со счетом 2:0. Мячи забили Омар Гонсалес (41-я минута) и Эрик Лихай (45).

В полуфинале сборная США сыграет с командой Коста-Рики, которая ранее в четверг победила сборную Панамы (1:0). Встреча состоится 23 июля.

В других матчах 1/4 финала встретятся команды Мексики и Гондураса, Канады и Ямайки. Финал турнира пройдет 26 июля. Победитель получит право оспорить путевку на Кубок конфедераций 2021 года с сильнейшей командой Золотого кубка 2019 года.

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