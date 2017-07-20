IAAF допустила еще восемь российских легкоатлетов до международных стартов

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ТАСС, 20 июля. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) одобрила заявки еще восьми россиян на выступление на зарубежных турнирах в качестве нейтральных спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба IAAF.
В этот раз IAAF рассмотрела 61 заявку, из которых одобрила восемь, остальные 53 были отклонены.
В числе допущенных оказались Илья Иванюк (прыжки в высоту), бронзовый призер чемпионата Европы в метании молота Сергей Литвинов, чемпионка мира и Европы среди юниоров в прыжках с шестом Алена Лутковская, Данил Лысенко (прыжки в высоту), Софья Палкина (метание молота), Валерий Пронкин (метание молота), Владислав Сарайкин (спортивная ходьба), победительница Универсиады 2015 года в беге на 3000 метров с препятствиями Екатерина Соколенко.
Иванюк, Литвинов, Лысенко и Пронкин выполнили квалификационные нормативы для участия в чемпионате мира, который пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.
"С самого начала мы заявили, что этот процесс связан с поддержкой надежд и стремлений всех чистых спортсменов, в том числе россиян, которых подвела их национальная система. Я хочу поблагодарить совет по проведению допинг-анализа за их усердную работу по оценке этих заявок", - сказал глава IAAF Себастьян Коу.
IAAF приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. В общей сложности разрешения от IAAF получили 49 российских спортсменов, в том числе прыгунья в длину Дарья Клишина, прыгунья в высоту Мария Ласицкене (Кучина), барьерист Сергей Шубенков. В общей сложности 109 заявок были отклонены.