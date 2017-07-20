Поветкин вернулся в рейтинг WBA, заняв седьмое место

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Поветкин вернулся в рейтинг WBA, заняв седьмое местоСпорт 20 июля, 12:38
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ТАСС, 20 июля. Россиянин Александр Поветкин занял седьмое место в обновленном рейтинге Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Об этом сообщается на сайте организации.
Первую строчку рейтинга тяжеловесов занимает кубинец Луис Ортис, вторую - еще один россиянин Александр Устинов, третью - американец Шеннон Бриггс. Суперчемпионом мира по данной версии является британец Энтони Джошуа.
В ночь на 2 июля 37-летний Поветкин по очкам победил украинца Андрея Руденко в 12-раундовом бою за интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и континентальный титул WBA. После поединка Поветкин был возвращен в рейтинг Международной боксерской федерации (IBF). 17 июля он вошел в число "чистых" боксеров в программе Всемирного боксерского совета (WBC) и Ассоциации по добровольному тестированию на допинг (VADA).
В мае 2016 года был отменен поединок Поветкина против чемпиона мира по версии ВБС американца Деонтея Уайлдера после того, как в допинг-пробе Поветкина был обнаружен мельдоний, а в декабре 2016 года - претендентский бой против канадца Бермейна Стиверна после обнаружения в допинг-пробе россиянина остарина. Впоследствии Поветкин был исключен из рейтингов WBC и IBF. WBO отказалась возвращать его в свой рейтинговый зачет, однако в настоящий момент WBO и WBA позволили россиянину вернуться в свои рейтинги.