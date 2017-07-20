"Спартак" оштрафован на 380 тысяч рублей за поведение фанатов на матче Суперкубка России

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Московский "Спартак" оштрафован на 380 тысяч рублей за поведение болельщиков команды во время матча за Суперкубок России. Об этом журналистам сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц.

Матч за Суперкубок России прошел 14 июля в Москве. Обладателем трофея стал "Спартак", обыгравший "Локомотив" со счетом 2:1 в дополнительное время. По ходу встречи болельщики обеих команд неоднократно использовали пиротехнические изделия и выкрикивали оскорбительные выражения.

"В процессе заседания Алексей Геннадьевич Смертин и Сергей Васильевич Куликов пояснили, что включается в понятие оскорбительных выражений, в нашем матче было нарушение со стороны болельщиков "Спартака", которое попадает под статью, связанную с расизмом. Так как Алексей Геннадьевич является членом исполкома, по его заявлению мы можем возбуждать это дело, что и было сделано. За оскорбление зрителей, футболистов команды по поводу расовой принадлежности и цвету кожи штраф "Спартаку" 250 тысяч рублей и предупредить, что в случае повторения будут применены более строгие санкции", - сказал Григорьянц.

"Мы наказали "Спартак" за пиротехнику на 100 тысяч, за лексику - на 30 тысяч. "Локомотив" на 40 тысяч рублей за пиротехнику и на 30 тысяч за ненормативную лексику", - отметил глава КДК РФС.

Матч за Суперкубок России дал старт сезону-2017/18 чемпионата России, первые матчи которого прошли с 15 по 18 июля.