Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.07:
$ 59.08
€ 68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Спартак" оштрафован на 380 тысяч рублей за поведение фанатов на матче Суперкубка России

Спорт
20 июля, 16:49 дата обновления: 20 июля, 17:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июля. /ТАСС

"Локомотив" заплатит в виде штрафа 70 тысяч рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Московский "Спартак" оштрафован на 380 тысяч рублей за поведение болельщиков команды во время матча за Суперкубок России. Об этом журналистам сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц.

Галерея
18 фото
Футболисты "Спартака"
© Сергей Савостьянов/ТАСС

"Спартак" победил "Локомотив" и стал обладателем Суперкубка России

Матч за Суперкубок России прошел 14 июля в Москве. Обладателем трофея стал "Спартак", обыгравший "Локомотив" со счетом 2:1 в дополнительное время. По ходу встречи болельщики обеих команд неоднократно использовали пиротехнические изделия и выкрикивали оскорбительные выражения.

"В процессе заседания Алексей Геннадьевич Смертин и Сергей Васильевич Куликов пояснили, что включается в понятие оскорбительных выражений, в нашем матче было нарушение со стороны болельщиков "Спартака", которое попадает под статью, связанную с расизмом. Так как Алексей Геннадьевич является членом исполкома, по его заявлению мы можем возбуждать это дело, что и было сделано. За оскорбление зрителей, футболистов команды по поводу расовой принадлежности и цвету кожи штраф "Спартаку" 250 тысяч рублей и предупредить, что в случае повторения будут применены более строгие санкции", - сказал Григорьянц.

"Мы наказали "Спартак" за пиротехнику на 100 тысяч, за лексику - на 30 тысяч. "Локомотив" на 40 тысяч рублей за пиротехнику и на 30 тысяч за ненормативную лексику", - отметил глава КДК РФС.

Матч за Суперкубок России дал старт сезону-2017/18 чемпионата России, первые матчи которого прошли с 15 по 18 июля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
12
Доступный спорт: как развитие безбарьерной среды делает жизнь инвалидов разнообразнее
Роджер Федерер
16
Федерер победил Чилича и в рекордный восьмой раз выиграл Уимблдон
10
Свыше шести тысяч человек приняли участие в Ночном забеге по улицам Москвы
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Московском регионе на 21 июля объявлен желтый уровень опасности
2
США оштрафовали ExxonMobil на $2 млн за контракты с "Роснефтью"
3
Людмила Алексеева сообщила, что Путин обещал ей помиловать экс-сенатора Изместьева
4
Лопнуло терпение: Берлин пересматривает политику в отношении Анкары
5
Число жертв ДТП в Курской области увеличилось до шести
6
Под Мурманском к 2019 году построят самую мощную в России радиолокационную станцию
7
Источник: Генпрокуратура предостерегла АСВ о недопустимости выплат вкладчикам "Югры"
Темы дня
Реклама