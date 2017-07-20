КДК РФС оштрафовал "Ахмат" на 10 тысяч рублей за поддержку команды с помощью громкой связи

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал грозненский "Ахмат" на 10 тысяч рублей за использование звукового оборудования стадиона для поддержки команды в домашнем матче чемпионата страны с "Амкаром". Об этом журналистам сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.

Встреча первого тура чемпионата прошла в воскресенье на "Ахмат-Арене" в Грозном и стала первой для местного клуба под новым названием. Хозяева поля победили со счетом 1:0.

"Было использовано оборудование стадиона в поддержку "Ахмата". Первое нарушение - штраф 10 тысяч рублей", - сказал Григорьянц.

"По матчу "СКА-Хабаровск" - "Зенит": за неправомерные действия зрителей штраф "Зениту" 25 тысяч рублей. "Урал" - "Ростов": главный тренер Леонид Кучук много раз выходил за пределы технической зоны - штраф тренеру 10 тысяч рублей и 20 тысяч клубу за появление Кучука на поле. После матча "Тосно" - "Уфа" игрок "Уфы" не явился на флеш-интервью - штраф 50 тысяч. "Локомотив" - "Арсенал": болельщики выкрикивали ненормативную лексику - штраф обеим клубам по 10 тысяч", - рассказал глава КДК.

Матчи следующего тура чемпионата России пройдут с 21 по 24 июля.