Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.07:
$ 59.08
€ 68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

КДК РФС оштрафовал "Ахмат" на 10 тысяч рублей за поддержку команды с помощью громкой связи

Спорт
20 июля, 16:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июля. /ТАСС

Встреча первого тура чемпионата прошла в воскресенье на "Ахмат-Арене" в Грозном и стала первой для местного клуба под новым названием

Поделиться
Материал из 1 страницы
Болельщики ФК "Ахмат"

Болельщики ФК "Ахмат"

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал грозненский "Ахмат" на 10 тысяч рублей за использование звукового оборудования стадиона для поддержки команды в домашнем матче чемпионата страны с "Амкаром". Об этом журналистам сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.

Смотрите также
Болельщики "Ахмата"

Первая победа "Ахмата" в РФПЛ: грозненский клуб отметил переименование грандиозным шоу

Встреча первого тура чемпионата прошла в воскресенье на "Ахмат-Арене" в Грозном и стала первой для местного клуба под новым названием. Хозяева поля победили со счетом 1:0.

"Было использовано оборудование стадиона в поддержку "Ахмата". Первое нарушение - штраф 10 тысяч рублей", - сказал Григорьянц.

"По матчу "СКА-Хабаровск" - "Зенит": за неправомерные действия зрителей штраф "Зениту" 25 тысяч рублей. "Урал" - "Ростов": главный тренер Леонид Кучук много раз выходил за пределы технической зоны - штраф тренеру 10 тысяч рублей и 20 тысяч клубу за появление Кучука на поле. После матча "Тосно" - "Уфа" игрок "Уфы" не явился на флеш-интервью - штраф 50 тысяч. "Локомотив" - "Арсенал": болельщики выкрикивали ненормативную лексику - штраф обеим клубам по 10 тысяч", - рассказал глава КДК.

Матчи следующего тура чемпионата России пройдут с 21 по 24 июля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
12
Доступный спорт: как развитие безбарьерной среды делает жизнь инвалидов разнообразнее
Роджер Федерер
16
Федерер победил Чилича и в рекордный восьмой раз выиграл Уимблдон
10
Свыше шести тысяч человек приняли участие в Ночном забеге по улицам Москвы
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Московском регионе на 21 июля объявлен желтый уровень опасности
2
США оштрафовали ExxonMobil на $2 млн за контракты с "Роснефтью"
3
Людмила Алексеева сообщила, что Путин обещал ей помиловать экс-сенатора Изместьева
4
Лопнуло терпение: Берлин пересматривает политику в отношении Анкары
5
Число жертв ДТП в Курской области увеличилось до шести
6
Под Мурманском к 2019 году построят самую мощную в России радиолокационную станцию
7
Источник: Генпрокуратура предостерегла АСВ о недопустимости выплат вкладчикам "Югры"
Темы дня
Реклама