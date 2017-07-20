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Смертин: РФС следит за соблюдением этических норм на матчах чемпионата России

Спорт
20 июля, 17:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июля. /ТАСС

По словам офицера по борьбе с расизмом и дискриминацией РФС, сейчас по требованиям ФИФА РФС проводит мониторинг матчей "повышенной опасности"

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Алексей Смертин

Алексей Смертин

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) назначает наблюдателей на матчи чемпионата страны, где присутствует повышенная опасность проявлений дискриминации. Об этом журналистам сообщил офицер по борьбе с расизмом и дискриминацией РФС Алексей Смертин.

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"Сейчас пристальное внимание к нашей стране, потому что скоро состоится чемпионат мира. Сейчас по требованиям ФИФА мы проводим мониторинг матчей "повышенной опасности", какими были "Спартак" - "Локомотив" и "Динамо" - "Спартак". Мы направляем двух специальных людей на такие игры, откуда они предоставляют мне отчет о проявлении дискриминации, так было на этих матчах. Наша работа - навести порядок в российском чемпионате, чтобы действия болельщиков носили этический характер", - сказал Смертин.

"Второй момент - внедрение трехступенчатой системы, касающейся поведения болельщиков в части расизма. Первое предупреждение идет от диктора стадиона, второе - судья останавливает встречу, и третье - преждевременное прекращение матча. Мы хотим это использовать в чемпионате России", - добавил он.

Ранее наблюдатели за проявлением расизма работали на матчах Кубка конфедераций, который прошел в России с 17 июня по 2 июля.

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