Смертин: РФС следит за соблюдением этических норм на матчах чемпионата России

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МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) назначает наблюдателей на матчи чемпионата страны, где присутствует повышенная опасность проявлений дискриминации. Об этом журналистам сообщил офицер по борьбе с расизмом и дискриминацией РФС Алексей Смертин.
"Сейчас пристальное внимание к нашей стране, потому что скоро состоится чемпионат мира. Сейчас по требованиям ФИФА мы проводим мониторинг матчей "повышенной опасности", какими были "Спартак" - "Локомотив" и "Динамо" - "Спартак". Мы направляем двух специальных людей на такие игры, откуда они предоставляют мне отчет о проявлении дискриминации, так было на этих матчах. Наша работа - навести порядок в российском чемпионате, чтобы действия болельщиков носили этический характер", - сказал Смертин.
"Второй момент - внедрение трехступенчатой системы, касающейся поведения болельщиков в части расизма. Первое предупреждение идет от диктора стадиона, второе - судья останавливает встречу, и третье - преждевременное прекращение матча. Мы хотим это использовать в чемпионате России", - добавил он.
Ранее наблюдатели за проявлением расизма работали на матчах Кубка конфедераций, который прошел в России с 17 июня по 2 июля.