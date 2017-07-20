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Российская легкоатлетка Ласицкене призналась, что не думает о мировом рекорде

Спорт
20 июля, 18:18 UTC+3 ТАСС

Также спортсменка заявила, что рассчитывает показать высокий результат на этапе "Бриллиантовой лиги" в Монако, который пройдет 21 июля

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Мария Ласицкене

Мария Ласицкене

© EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

ТАСС, 20 июля. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене (Кучина) не думает о мировом рекорде. Слова спортсменки приводит пресс-служба "Бриллиантовой лиги".

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Мария Ласицкене

Легкоатлетка Ласицкене выиграла 13-й турнир подряд, победив на соревнованиях в Италии

На прошлой неделе россиянка выиграла международный турнир в итальянской Падуе, одержав 13-ю победу подряд. На этапе "Бриллиантовой лиги" в швейцарской Лозанне Ласицкене показала лучший результат сезона, преодолев планку на высоте 2 м 6 см, данная отметка является личным рекордом спортсменки и лучшим результатом в истории "Бриллиантовой лиги", которая проводится с 2010 года. Мировой рекорд в прыжках в высоту принадлежит болгарке Стефке Костадиновой (2 м 9 см).

"Нет, о рекордах не думаю, - сказала Ласицкене. - Я вообще о прыжках в высоту не думаю - только на стартовой позиции. Моя цель заключается в улучшении личных достижений".

Также спортсменка заявила, что рассчитывает показать высокий результат на этапе "Бриллиантовой лиги" в Монако. "Я здесь во второй раз, впервые участвовала на этапе в Монако в 2015 году, - отметила россиянка. - Тогда мне все здесь понравилось. Хочу показать достойный, высокий результат, будем наслаждаться, выступать в хорошей компании".

Этап в Монако пройдет 21 июля.

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