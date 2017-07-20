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ФК "Динамо" обратился к болельщикам с просьбой соблюдать правила поведения на стадионах

Спорт
20 июля, 18:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июля. /ТАСС

В четверг КДК РФС оштрафовал "Динамо" на 425 тысяч рублей за некорректное поведение болельщиков команды на матче первого тура чемпионата России против "Спартака"

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Болельщики "Динамо"

Болельщики "Динамо"

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" призвал болельщиков команды соблюдать правила поведения на стадионах. Текст обращения размещен на официальном сайте бело-голубых.

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Болельщики "Динамо"

"Динамо" оштрафовано на 425 тыс. рублей за поведение фанатов в матче РФПЛ со "Спартаком"

В четверг Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал "Динамо" на 425 тысяч рублей за некорректное поведение болельщиков команды на матче первого тура чемпионата России против "Спартака" (2:2).

"Мы обращаемся к вам с убедительной просьбой вести себя достойно и не нарушать правила поведения зрителей на стадионе, - говорится в обращении. - "Динамо", как и весь футбольный мир, осуждает любые проявления расизма и считает, что подобным инцидентам не место на стадионе. Подобное поведение бьет не только по имиджу России и "Динамо", но и грозит уголовным преследованием".

В следующем туре чемпионата России "Динамо" 23 июля примет на своем поле екатеринбургский "Урал".

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