ФК "Динамо" обратился к болельщикам с просьбой соблюдать правила поведения на стадионах

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МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" призвал болельщиков команды соблюдать правила поведения на стадионах. Текст обращения размещен на официальном сайте бело-голубых.
В четверг Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал "Динамо" на 425 тысяч рублей за некорректное поведение болельщиков команды на матче первого тура чемпионата России против "Спартака" (2:2).
"Мы обращаемся к вам с убедительной просьбой вести себя достойно и не нарушать правила поведения зрителей на стадионе, - говорится в обращении. - "Динамо", как и весь футбольный мир, осуждает любые проявления расизма и считает, что подобным инцидентам не место на стадионе. Подобное поведение бьет не только по имиджу России и "Динамо", но и грозит уголовным преследованием".
В следующем туре чемпионата России "Динамо" 23 июля примет на своем поле екатеринбургский "Урал".