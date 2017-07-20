"Динамо" оштрафовано на 425 тыс. рублей за поведение фанатов в матче РФПЛ со "Спартаком"

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московское "Динамо" на 425 тысяч рублей за некорректное поведение болельщиков команды на матче первого тура чемпионата России против "Спартака". Об этом журналистам сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

Встреча состоялась в Химках во вторник и завершилась со счетом 2:2. Во время игры на трибунах были стычки между болельщиками команд, а также расистские ухания, выкрики и баннеры.

"Со стороны болельщиков обеих команд были оскорбления, пиротехника, несанкционированные баннеры. Кроме того, болельщики "Динамо" срывали атрибутику, что вызвало столкновение, и они же ухали. Наказание: "Динамо" за пиротехнику - 40 тысяч, за скандирования - 10 тысяч, за оскорбление по расовому признаку - 250 тысяч и предупредить, что в случае повтора может быть более жесткие санкции - более крупный штраф, закрытие секторов или матч без зрителей. За баннер "Динамо" - 25 тысяч рублей, за неправомерные действия зрителей штраф 100 тысяч рублей; за необеспечение безопасности - штраф 100 тысяч", - сказал Григорьянц.

"Спартак" за пиротехнику 110 тысяч, за скандирование 10 тысяч и баннер - 50 тысяч рублей", - отметил глава КДК.

Заседание КДК РФС состоялось в четверг в Доме футбола в Москве.