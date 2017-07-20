РФС запустил систему мониторинга культуры поведения болельщиков на матчах

ВТБ24 выплатил вкладчикам банка "Югра" 10 млрд рублей за первый деньЭкономика и бизнес 20 июля, 19:42
Власти штата Орегон вводят акцизный налог на велосипедыСоциальная ответственность 20 июля, 19:35
МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе с ветром в МосквеОбщество 20 июля, 19:34
В США одобрили строительство сверхскоростного тоннеля Маска из Нью-Йорка в ВашингтонНаука 20 июля, 19:23
О чем просят паломники, прибывшие в Санкт-Петербург поклониться Николаю ЧудотворцуОбщество 20 июля, 19:21
В мире образовалось 6,3 млрд тонн пластиковых отходовСоциальная ответственность 20 июля, 19:21
МВФ приостановил переговоры с Белоруссией по выделению кредитаЭкономика и бизнес 20 июля, 19:16
Путин заверил, что обратит внимание на угрозу для Самурского леса в ДагестанеОбщество 20 июля, 19:13
Путин считает возможным рассмотреть вопрос о создании миграционного кодекса РФОбщество 20 июля, 19:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 20 июля. Российский футбольный союз (РФС) с сезона-2017/18 запустил систему мониторинга культуры поведения болельщиков клубов на матчах под своей эгидой. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Данная система впервые запущена в российском футболе. Отмечается, что в основном она будет работать на матчах высшего дивизиона чемпионата страны.
Система мониторинга случаев некультурного поведения болельщиков была разработана РФС в рамках сотрудничества с Международной федерацией футбола (ФИФА), мониторинговые группы начали свою работу на матче за Суперкубок России между "Спартаком" и "Локомотивом" (2:1 доп. вр.), который прошел 14 июля, также проверки были проведены на играх первого тура высшего дивизиона чемпионата (15-18 июля). По итогам докладов групп к ряду клубов были применены санкции за неэтичное поведение болельщиков.