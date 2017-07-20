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РФС запустил систему мониторинга культуры поведения болельщиков на матчах

Спорт
20 июля, 19:12 UTC+3 ТАСС

Данная система впервые запущена в российском футболе

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ТАСС, 20 июля. Российский футбольный союз (РФС) с сезона-2017/18 запустил систему мониторинга культуры поведения болельщиков клубов на матчах под своей эгидой. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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Данная система впервые запущена в российском футболе. Отмечается, что в основном она будет работать на матчах высшего дивизиона чемпионата страны.

Система мониторинга случаев некультурного поведения болельщиков была разработана РФС в рамках сотрудничества с Международной федерацией футбола (ФИФА), мониторинговые группы начали свою работу на матче за Суперкубок России между "Спартаком" и "Локомотивом" (2:1 доп. вр.), который прошел 14 июля, также проверки были проведены на играх первого тура высшего дивизиона чемпионата (15-18 июля). По итогам докладов групп к ряду клубов были применены санкции за неэтичное поведение болельщиков.

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