Прыгун в воду Захаров заявил, что мог завоевать золото ЧМ, но рад третьему месту

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БУДАПЕШТ, 20 июля. /ТАСС/. Российскому прыгуну в воду Илье Захарову было по силам завоевать золото чемпионата мира в прыжках с трехметрового трамплина, однако даже третье место он считает хорошим результатом. Об этом он рассказал журналистам после окончания соревнований.
Захаров завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по водным видам спорта в индивидуальных соревнованиях по прыжкам в воду с трехметрового трамплина. 26-летний спортсмен, являющийся олимпийским чемпионом 2012 года в этой дисциплине, набрал 505,90 балла. Победу одержал китаец Се Сыи (547,10), вторым стал немец Патрик Хаусдинг (526,15).
"Если бы мне удался второй прыжок, который в последнее время я делаю стабильно и считаю одним из своих коронных, и предпоследний, с коэффициентом 3,9, так, как в полуфинале, то это железно было бы серебро или даже золото", - сказал Захаров.
"Но я очень рад тому, что завоевал бронзу даже с помарками. Мне есть, в чем добавлять и я знаю, в чем", - добавил он.
Ранее Кузнецов и Захаров завоевали золото чемпионата мира в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.
"В этом году задача выполнена, я очень рад. В моем послужном списке не хватало только одной медали - золота чемпионата мира. Поэтому моя мечта исполнилась, весь список закрыт. Но мотивация есть, не переживайте", - сказал Захаров.