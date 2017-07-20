Захаров завоевал бронзу в индивидуальных соревнованиях по прыжкам в воду на ЧМ

БУДАПЕШТ, 20 июля. /ТАСС/. Россиянин Илья Захаров завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по водным видам спорта в индивидуальных соревнованиях по прыжкам в воду с трехметрового трамплина. 26-летний спортсмен, являющийся олимпийским чемпионом 2012 года в этой дисциплине, набрал 505,90 балла.

Победу одержал китаец Се Сыи (547,10), вторым стал немец Патрик Хаусдинг (526,15). Россиянин Евгений Кузнецов расположился на восьмой строчке (458,70).

Ранее Кузнецов и Захаров завоевали золото чемпионата мира в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.

Сборная России на чемпионате мира выиграла 11 медалей, включая шесть золотых, три серебряных и две бронзовых. Пять золотых наград было завоевано в синхронном плавании, еще одна - в прыжках с трамплина. В общем зачете сборная России занимает второе место, уступая китайцам (6-6-1).

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште и завершится 30 июля.