Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.07:
$ 59.08
€ 68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Захаров завоевал бронзу в индивидуальных соревнованиях по прыжкам в воду на ЧМ

Спорт
20 июля, 20:42 UTC+3 БУДАПЕШТ БУДАПЕШТ 20, июля. /ТАСС

Победу в прыжках с трехметрового трамплина одержал китаец Се Сыи, вторым стал немец Патрик Хаусдинг

Поделиться
Материал из 1 страницы
Илья Захаров

Илья Захаров

© EPA/VALDRIN XHEMAJ, архив

БУДАПЕШТ, 20 июля. /ТАСС/. Россиянин Илья Захаров завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по водным видам спорта в индивидуальных соревнованиях по прыжкам в воду с трехметрового трамплина. 26-летний спортсмен, являющийся олимпийским чемпионом 2012 года в этой дисциплине, набрал 505,90 балла.

Смотрите также
Евгений Кузнецов и Илья Захаров

Россияне Кузнецов и Захаров стали чемпионами мира в синхронных прыжках в воду

Победу одержал китаец Се Сыи (547,10), вторым стал немец Патрик Хаусдинг (526,15). Россиянин Евгений Кузнецов расположился на восьмой строчке (458,70).

Ранее Кузнецов и Захаров завоевали золото чемпионата мира в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.

Сборная России на чемпионате мира выиграла 11 медалей, включая шесть золотых, три серебряных и две бронзовых. Пять золотых наград было завоевано в синхронном плавании, еще одна - в прыжках с трамплина. В общем зачете сборная России занимает второе место, уступая китайцам (6-6-1). 

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште и завершится 30 июля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
12
Доступный спорт: как развитие безбарьерной среды делает жизнь инвалидов разнообразнее
Роджер Федерер
16
Федерер победил Чилича и в рекордный восьмой раз выиграл Уимблдон
10
Свыше шести тысяч человек приняли участие в Ночном забеге по улицам Москвы
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Дело экс-сенатора Игоря Изместьева. Досье
2
Основы госполитики: сильный ВМФ позволит РФ занимать лидирующие позиции в мире
3
Число жертв ДТП в Курской области увеличилось до шести
4
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
5
СК проверит действия сотрудников авиакомпании, не пустивших на борт беременную женщину
6
Мизулина повторно внесла в Госдуму законопроект о запрете беби-боксов
7
Возбуждено дело против водителя Maserati, устроившего стрельбу после ДТП в Подмосковье
Темы дня
Реклама