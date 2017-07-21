Сборная Ямайки вышла в полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФ

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ТАСС, 21 июля. Команда Ямайки победила сборную Канады в матче 1/4 финала Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). Турнир проходит в США.
Встреча, прошедшая в Глендейле (штат Аризона), завершилась со счетом 2:1. В составе сборной Ямайки мячи забили Шон Френсис (6-я минута) и Ромарио Уильямс (50), у канадцев отличился Дэвид Хойлетт (61).
Ранее первую полуфинальную пару составили сборные Коста- Рики и США, обыгравшие команды Панамы и Сальвадора соответственно. В последнем матче 1/4 финала позднее в пятницу встретятся команды Мексики и Гондураса.
Финал турнира состоится 27 июля. Победитель получит право оспорить путевку на Кубок конфедераций 2021 года с сильнейшей командой Золотого кубка 2019 года.