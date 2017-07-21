Клуб КХЛ "Адмирал" погасил все задолженности по зарплате

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ТАСС, 21 июля. Владивостокский "Адмирал" погасил все задолженности перед хоккеистами и персоналом за прошедший сезон. Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального директора клуба Камил Гаджиев, слова которого приводятся в официальной группе команды "ВКонтакте".
"Да, у клуба есть определенные обязательства. К счастью, они не распространяются ни на хоккеистов, ни на персонал. Для нас как для руководства это самый главный вопрос, мы его закрыли", - сказал Гаджиев.
"Что касается задолженностей, они возникали по ходу деятельности клуба, многие относятся к старинным временам. Постепенно выплаты идут, где-то происходит реструктуризация. Это нормальный финансовый процесс, думаю, он есть практически в любом клубе, который играет в КХЛ", - добавил Гаджиев.
Ранее КХЛ сообщила, что братиславский "Слован" и "Адмирал" не предоставили документы, подтверждающие погашение задолженности перед хоккеистами за прошедший сезон. Крайним сроком выплат долгов клубами КХЛ игрокам являлось 1 июля.
"Адмирал" в минувшем сезоне занял седьмое место в Восточной конференции, в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина команда уступила омскому "Авангарду".