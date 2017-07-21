Бразильянка Кунья завоевала золото на дистанции 25 км в плавании на открытой воде на ЧМ

БУДАПЕШТ, 21 июля. /ТАСС/. Бразильянка Ана Марсела Кунья завоевала золото на дистанции 25 км в плавании на открытой воде на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Спортсменка преодолела дистанцию за 5 часов 21 минуту 58,4 секунды.

Второй стала голландка Шарон ван Раувендал (5:22.00,8). Третье место заняла итальянка Арианна Бриди (5:22.08,2). Бразильянка стала трехкратной чемпионкой мира, ранее она побеждала в 2011 и 2015 годах на этой же дистанции.

Россиянка Анастасия Крапивина финишировала на шестом месте (5:24.03,7), Валерия Ермакова - на 17-м (5:45.13,90).

Ранее Евгений Дратцев выиграл бронзу в аналогичной дисциплине у мужчин.

Чемпионат мира завершится 30 июля.