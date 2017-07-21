Дратцев завоевал бронзу на дистанции 25 км в плавании на открытой воде на ЧМ

БУДАПЕШТ, 21 июля. /ТАСС/. Россиянин Евгений Дратцев занял третье место на дистанции 25 км в плавании на открытой воде на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Спортсмен преодолел дистанцию за 5 часов 2 минуты 49,8 секунды.

Золото завоевал француз Аксель Реймонд (5:02.46,4), серебро - итальянец Маттео Фурлан (5:02.47,0). Еще один россиянин Сергей Большаков стал восьмым (5:04.49,80).

В борьбе за бронзу Дратцев соперничал с другим итальянцем Симоном Руффини. На последних метрах дистанции россиянин обогнал его, но итальянец схватил Дратцева и попытался выйти вперед, но в итоге Руффини, который является чемпионом мира 2015 года на данной дистанции, стал четвертым.

Эта медаль стала первой на нынешнем турнире для российской команды в плавании на открытой воде. В общем зачете сборная России занимает первое место, в активе команды стало 13 медалей, включая семь золотых, три серебряных и три бронзовых. Шесть золотых наград было завоевано в синхронном плавании, еще одна - в прыжках с трамплина. Второй в общем зачете идет команда Китая (6-7-1).

Чемпионат мира завершится 30 июля.