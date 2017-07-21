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Глава ВФП Сальников ожидал, что Дратцев завоюет медаль ЧМ в плавании на открытой воде

Спорт
21 июля, 15:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июля. /ТАСС

В предыдущий раз россияне выигрывали награду чемпионата мира в плавании на открытой воде в 2013 году в Барселоне

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Владимир Сальников

Владимир Сальников

© Максим Туманов/ТАСС

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Сергей Сальников ожидал, что Евгений Дратцев завоюет медаль на чемпионате мира по водным видам спорта в плавании на открытой воде. Об этом он рассказал ТАСС.

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Евгений Дратцев

Дратцев завоевал бронзу на дистанции 25 км в плавании на открытой воде на ЧМ

Дратцев завоевал бронзу на дистанции 25 км. Первое место занял француз Аксель Реймонд, второе - итальянец Маттео Фурлан. Еще один россиянин Сергей Большаков стал восьмым.

"Я ожидал от него, что он будет бороться. И все любители плавания считали, что он сможет себя проявить на этой дистанции, которая считается стайерской. Я очень рад, что ему удалось завоевать медаль, с этим его и поздравляю", - сказал Сальников.

В предыдущий раз россияне выигрывали награду чемпионата мира в плавании на открытой воде в 2013 году в Барселоне, где Дратцев стал третьим на этой же дистанции. На Олимпийских играх в последний раз россияне выиграли медаль в данной дисциплине плавания в 2008 году Пекине, когда Лариса Ильченко стала победительницей на дистанции 10 км.

"Плавание на открытой воде - вид спорта очень непростой. На европейском уровне у нас было немало побед как на юношеских, так и на взрослых чемпионатах. Что касается Олимпийских игр, то там плотность результатов была очень высокой, а призеров от остальной группы отделяли секунды. Понимаю, что этот вид спорта имеет свои особенности, и это наносит свои отпечатки на результат", - отметил Сальников.

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