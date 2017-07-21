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Церемония проводов сборной России на Юношеский олимпийский фестиваль прошла в Новогорске

Спорт
21 июля, 17:41 UTC+3 НОВОГОРСК /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

По решению спортсменов знаменосцем сборной России на открытии соревнований станет волейболистка Валерия Шевчук

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НОВОГОРСК /Московская область/, 21 июля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Торжественная церемония проводов сборной России на XIV летний Европейский юношеский олимпийский фестиваль состоялась на базе учебно-тренировочного комплекса "Новогорск".

Фестиваль пройдет в венгерском Дьоре с 23 по 29 июля. В олимпийскую делегацию Российской Федерации вошли 152 человека, из них 105 спортсменов (41 юноша и 64 девушки).

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Россию на юношеском Олимпийском фестивале в Дьере представят 105 спортсменов

Заместитель генерального директора Олимпийского комитета России (ОКР) по спорту Игорь Казиков, обращаясь с приветственным словом к членам национальной сборной, отметил, что данные соревнования станут для них репетицией перед попаданием в основную олимпийскую сборную. "Приятно видеть таких молодых и красивых спортсменов здесь, от вас заряжаешься энергией и желанием бороться. Вы будете представлять Россию на таких больших соревнованиях, что накладывает определенный отпечаток, и я надеюсь, что этот фестиваль будет для нас успешным, потому что последние такие фестивали мы выигрывали, хоть и в упорной борьбе. Предстоящий фестиваль является вашей репетицией перед взрослыми Олимпийскими играми, куда, я думаю, вы все хотите попасть", - сказал Казиков.

Европейский юношеский олимпийский фестиваль станет первым турниром, где сборная России выступит в форме нового официального экипировщика ОКР компании ZASPORT. Основатель и дизайнер компании Анастасия Задорина отметила, что были приложены максимальные усилия для создания комфортной и удобной спортивной одежды. "Мне очень приятно на всех вас смотреть, потому что была проделана большая и трудоемкая работа, ведь мы очень старались, чтобы вам было комфортно и уютно в новой форме. Вы гордость нашей страны, перед вами лежит большая ответственность, желаю вам больших побед, возвращайтесь с медалями и успехами", - сказала Задорина.

По решению спортсменов знаменосцем сборной России на открытии соревнований станет волейболистка Валерия Шевчук.

XIV летний Европейский юношеский олимпийский фестиваль будет проходить с 23 по 29 июля. Летние Европейские юношеские олимпийские фестивали проводятся под патронатом Международного олимпийского комитета ассоциацией "Европейские олимпийские комитеты" каждый нечетный год, начиная с 1991 года.

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