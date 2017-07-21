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Семин: футболист "Локомотива" Ари получил серьезную травму и выбыл надолго

Спорт
21 июля, 21:54 дата обновления: 21 июля, 22:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июля. /ТАСС

Бразилец покидал поле на носилках на 85-й минуте матча с ЦСКА

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Ари (справа)

Ари (справа)

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Нападающий "Локомотива" Ари получил серьезную травму в матче с ЦСКА, он выбыл надолго. Об этом сказал на пресс-конференции главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

Встреча второго тура чемпионата России, прошедшая на стадионе "ЦСКА-Арена", завершилась поражением хозяев поля со счетом 1:3. В составе железнодорожников отличились Джефферсон Фарфан (23-я минута), Ари (66) и Дмитрий Тарасов (74), у армейцев - Витиньо (42). Ари был заменен на 85-й минуте, покидал поле бразилец на носилках.

"Ари получил травму, видимо, достаточно серьезную. Наверное, предстоит операция, и он выбыл надолго", - заявил Семин.

Повреждение также получил полузащитник Игорь Денисов, которому оказывали помощь уже после окончания встречи. "Думаю, у него все попроще [по сравнению с травмой Ари]", - сказал тренер.

В следующем туре "Локомотив" 30 июля примет махачкалинский "Анжи", днем ранее ЦСКА сыграет на выезде против клуба "СКА-Хабаровск".

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