Гендиректор: ЦСКА способен добиваться результата и без покупки новых футболистов

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Поражение от "Локомотива" не говорит о том, что ЦСКА необходимо усиление, команда может добиваться результата и без покупки новых футболистов. Об этом журналистам заявил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

Встреча второго тура, прошедшая на стадионе "ЦСКА-Арена", завершилась поражением хозяев поля со счетом 1:3. В составе железнодорожников отличились Джефферсон Фарфан (23-я минута), Ари (66) и Дмитрий Тарасов (74), у армейцев - Витиньо (42). ЦСКА в межсезонье не приобрел ни одного игрока.

"На мой взгляд, по сегодняшнему матчу говорить о том, что нам нужно приобрести кого-то, некорректно, потому что сегодня были ошибки в обороне и атаке, которые и предопределили результат. Ребята старались, и это [поражение] не означает, что на сегодняшний день команда не способна добиваться результата", - сказал Бабаев.

В следующем туре ЦСКА 29 июля сыграет на выезде против клуба "СКА-Хабаровск".