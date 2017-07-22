МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Международный день бокса будет ежегодно отмечаться 22 июля во всех странах мира. Об этом во время празднования всероссийского Дня бокса сообщил президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Чинг-Куо Ву.

"Я рад объявить, что день 22 июля будет отмечен как ежегодный праздник Международного дня бокса. И мы будем ежегодно отмечать этот праздник все вместе", - сказал он.

Кроме того, министр спорта РФ Павел Колобков в обращении к участникам праздника рассказал, что день российского бокса будет ежегодно проводиться 22 июля.

"Это прекрасный праздник, поздравляю всех спортсменов с этим. Это будет ежегодный праздник", - заявил Колобков.

В субботу на Красной площади проходит День российского бокса. В этот день там пройдет массовая тренировка под руководством двукратных олимпийских чемпионов Олега Саитова, Алексея Тищенко и Бориса Лагутина. В тренировке, которую поддержат в восьми городах, примут участие три тысячи человек. Мероприятие будет проводиться с целью установления рекорда Книги Гиннесса.

Также 22 июля на Красной площади пройдут профессиональные поединки. Россиянин Михаил Алоян поспорит за вакантный титул "серебряного" чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 52,2 кг с никарагуанцем Марвином Солано, бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весе до 76,2 кг Федор Чудинов проведет рейтинговый бой против аргентинца Хонатана Барбадильо, а олимпийский чемпион 2012 года Егор Мехонцев встретится в рейтинговом поединке веса до 79,38 кг с венесуэльцем Гусмиром Пердомо.