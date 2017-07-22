Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.07:
$ 58.93
€ 68.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев поздравил команду "КамАЗ-мастер" с победой на ралли "Шелковый путь"

Спорт
22 июля, 17:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июля. /ТАСС

"Заняв весь пьедестал в этом зачете, наши спортсмены вновь доказали, что они лучшие", - написал Медведев на своей странице в Facebook

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил в субботу команду "КамАЗ-мастер" с победой в международном ралли "Шелковый путь", отметив, что российские спортсмены продемонстрировали сильнейший характер и умение идти к победе в любых условиях.

Смотрите также
Во время церемонии награждения ралли "Шелковый путь"

Победа на классе: экипажи "КамАЗ-мастер" заняли весь пьедестал на ралли "Шелковый путь"

"Поздравляю команду "КамАЗ-мастер" с победой в международном ралли "Шелковый путь" в классе грузовиков! Заняв весь пьедестал в этом зачете, наши спортсмены вновь доказали, что они лучшие, - написал Медведев на своей странице в Facebook. - Чтобы пройти тяжелую трассу по территории трех стран, нужны сильнейший характер, собранность и умение идти к победе в любых условиях. Все это продемонстрировала команда "КамАЗа" - и сами экипажи, и те, кто их готовил. Молодцы!"

Экипажи "КамАЗ-мастер" заняли весь пьедестал почета: Дмитрий Сотников победил, Антон Шибалов стал вторым, Айрат Мардеев - третьим. В зачете внедорожников победу одержал экипаж команды "Пежо" француза Сириля Депре, вторым стал его соотечественник Кристиан Лавьей (Baicmotor), третьим - китаец Хань Вэй (Geely Auto Coopertires).

В ралли "Шелковый путь" 2017 года приняли участие 90 экипажей из 35 стран, включая 41 внедорожник и 21 грузовик, к которым в китайском Урумчи присоединились свыше 20 автомобилей национального китайского чемпионата. Маршрут был проложен по территории России, Казахстана и Китая. Церемония награждения победителей состоялась в китайском городе Сиань, откуда много веков назад начинался Великий Шелковый путь.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
7
Участники массовой тренировки по боксу в России установили рекорд Гиннесса
12
Доступный спорт: как развитие безбарьерной среды делает жизнь инвалидов разнообразнее
Роджер Федерер
16
Федерер победил Чилича и в рекордный восьмой раз выиграл Уимблдон
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пьяный водитель "Жигулей" врезался в группу детей в Красноярском крае
2
В России разрабатывают военные конвертопланы
3
Экологи обнаружили в Москве редких для России сирийских дятлов
4
Трехлетний ребенок попал под поезд в Воронеже
5
Главные контракты и заявления МАКС-2017
6
TMZ: солист группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой
7
В Рязанской области более 70 человек разыскивают укусившую женщину цирковую обезьяну
Темы дня
Новости партнеров
Реклама