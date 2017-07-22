Медведев поздравил команду "КамАЗ-мастер" с победой на ралли "Шелковый путь"

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МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил в субботу команду "КамАЗ-мастер" с победой в международном ралли "Шелковый путь", отметив, что российские спортсмены продемонстрировали сильнейший характер и умение идти к победе в любых условиях.
"Поздравляю команду "КамАЗ-мастер" с победой в международном ралли "Шелковый путь" в классе грузовиков! Заняв весь пьедестал в этом зачете, наши спортсмены вновь доказали, что они лучшие, - написал Медведев на своей странице в Facebook. - Чтобы пройти тяжелую трассу по территории трех стран, нужны сильнейший характер, собранность и умение идти к победе в любых условиях. Все это продемонстрировала команда "КамАЗа" - и сами экипажи, и те, кто их готовил. Молодцы!"
Экипажи "КамАЗ-мастер" заняли весь пьедестал почета: Дмитрий Сотников победил, Антон Шибалов стал вторым, Айрат Мардеев - третьим. В зачете внедорожников победу одержал экипаж команды "Пежо" француза Сириля Депре, вторым стал его соотечественник Кристиан Лавьей (Baicmotor), третьим - китаец Хань Вэй (Geely Auto Coopertires).
В ралли "Шелковый путь" 2017 года приняли участие 90 экипажей из 35 стран, включая 41 внедорожник и 21 грузовик, к которым в китайском Урумчи присоединились свыше 20 автомобилей национального китайского чемпионата. Маршрут был проложен по территории России, Казахстана и Китая. Церемония награждения победителей состоялась в китайском городе Сиань, откуда много веков назад начинался Великий Шелковый путь.