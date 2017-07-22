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Ралли-рейд "Шелковый путь" в 2018 году стартует в Сиане и финиширует в Москве

Спорт
22 июля, 17:59 UTC+3 СИАНЬ /Корр. ТАСС, Антон Маринин

Ралли этого года стартовало в Москве, а финишировало в Сиане

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© Егор Алеев/ТАСС, архив

СИАНЬ /Китай/, 22 июля. /Корр. ТАСС Антон Маринин/. Старт ралли-рейда "Шелковый путь" в 2018 году будет дан в китайском Сиане, финишируют участники в Москве. Об этом объявили организаторы гонки.

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"В 2018 году участники ралли-рейда стартуют в Сиане, а финишируют 22 июля в Москве", - сообщил оргкомитет.

Ралли "Шелковый путь" впервые состоялось в 2009 году - маршрут прошел между Казанью и Ашхабадом. Затем три года подряд участники ралли ехали по укороченному маршруту - до Сочи и Геленджика, а в 2013 году - от Москвы до Астрахани. В 2014 и 2015 годах ралли "Шелковый путь" не проводилось, а в прошлом году трасса была проложена между столицами России и Китая. Ралли этого года стартовало в Москве, а финишировало в Сиане.

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