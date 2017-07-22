Путин направил приветствие участникам и гостям Дня российского бокса

ТАСС, 22 июля. Президент РФ Владимир Путин приветствовал в субботу участников, организаторов и гостей Дня российского бокса, отметив, что подобные спортивные праздники содействуют продвижению ценностей физической культуры, здорового и активного досуга.

"В нашей стране он (бокс - прим. ТАСС) традиционно пользуется большой, заслуженной популярностью. Российские боксеры неизменно участвуют в самых престижных международных первенствах, своими победами и достижениями подтверждают славу отечественной школы бокса<...>, - говорится в приветствии, размещенном на сайте Кремля. - Уверен, что такие масштабные, консолидирующие спортивные праздники, к которым, без сомнения, относится и День российского бокса, очень важны сегодня. Они содействуют продвижению ценностей физической культуры, здорового и активного досуга".

Праздник День бокса отмечается в России 22 июля. Данная дата была закреплена в 2017 году.

В рамках торжественных мероприятий на Красной площади прошла массовая тренировка по боксу, в которой одновременно участвовали три тысячи человек. Этот показатель является рекордным и по результатам рассмотрения может быть включен в Книгу рекордов Гиннесса. Также в рамках праздника пройдет вечер профессионального бокса.