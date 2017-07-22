Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.07:
$ 58.93
€ 68.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин направил приветствие участникам и гостям Дня российского бокса

Спорт
22 июля, 18:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июля. /ТАСС

В рамках торжественных мероприятий на Красной площади прошла массовая тренировка по боксу, в которой одновременно участвовали три тысячи человек

Поделиться
Материал из 1 страницы
Участники массовой тренировки по боксу в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню российского бокса, на Красной площади

Участники массовой тренировки по боксу в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню российского бокса, на Красной площади

© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 22 июля. Президент РФ Владимир Путин приветствовал в субботу участников, организаторов и гостей Дня российского бокса, отметив, что подобные спортивные праздники содействуют продвижению ценностей физической культуры, здорового и активного досуга.

Галерея
12 фото
© Сергей Бобылев/ТАСС

Участники массовой тренировки по боксу в России установили рекорд Гиннесса

"В нашей стране он (бокс - прим. ТАСС) традиционно пользуется большой, заслуженной популярностью. Российские боксеры неизменно участвуют в самых престижных международных первенствах, своими победами и достижениями подтверждают славу отечественной школы бокса<...>, - говорится в приветствии, размещенном на сайте Кремля. - Уверен, что такие масштабные, консолидирующие спортивные праздники, к которым, без сомнения, относится и День российского бокса, очень важны сегодня. Они содействуют продвижению ценностей физической культуры, здорового и активного досуга".

Праздник День бокса отмечается в России 22 июля. Данная дата была закреплена в 2017 году.

В рамках торжественных мероприятий на Красной площади прошла массовая тренировка по боксу, в которой одновременно участвовали три тысячи человек. Этот показатель является рекордным и по результатам рассмотрения может быть включен в Книгу рекордов Гиннесса. Также в рамках праздника пройдет вечер профессионального бокса.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
12
Участники массовой тренировки по боксу в России установили рекорд Гиннесса
12
Доступный спорт: как развитие безбарьерной среды делает жизнь инвалидов разнообразнее
Роджер Федерер
16
Федерер победил Чилича и в рекордный восьмой раз выиграл Уимблдон
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Представители Конгресса США подтвердили голосование по санкциям против РФ 25 июля
2
Трамп принял участие в церемонии ввода в боевой состав ВМС США авианосца нового класса
3
Экологи обнаружили в Москве редких для России сирийских дятлов
4
Главные контракты и заявления МАКС-2017
5
В России разрабатывают военные конвертопланы
6
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
7
"Зенит" выиграл у "Рубина" в матче второго тура чемпионата России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама