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Каррера: "Спартак" играл в матче с "Уфой" на победу, но соперник хорошо оборонялся

Спорт
23 июля, 17:40 UTC+3 УФА УФА 23, июля. /ТАСС

По словам тренера, "Спартак" создал много моментов, но их не реализовал

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Массимо Каррера

Массимо Каррера

© Артем Коротаев/ТАСС

УФА, 23 июля. /ТАСС/. Московский "Спартак" в матче второго тура чемпионата России по футболу с "Уфой" играл на победу, но с такими соперниками этого непросто добиться. Об этом на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер "Спартака" Массимо Каррера.

Матч в Уфе завершился со счетом 0:0. После двух туров в активе московской команды два очка, у "Уфы" - четыре.

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"Каждый игрок "Уфы" провел хороший матч. Соперник хорошо оборонялся и прессинговал, в том числе и за счет двух нападающих, - сказал Каррера. - Мы создали довольно много моментов, но не забили. Хочу добавить, что мы начинали атаки часто медленно, давая сопернику возможность вернуться".

На вопрос о причинах отсутствия капитана команды Дениса Глушакова в стартовом составе, Каррера ответил: "Это связано с физическими кондициями игрока. Три матча за неделю - это довольно много". "Также сказалась и синтетика, это мешает уставшим игрокам поддерживать уровень, на ней играть сложнее. Но поле ни при чем, что матч так закончился", - добавил тренер.

Каррера рассказал, что Луис Адриано не прилетел в Уфу из-за мышечной усталости. "У него мышечная усталость после игры с "Динамо", я предпочел не рисковать им. Из-за синтетики? Я точно никого не оберегаю", - сказал тренер.

В следующем туре "Спартак" 31 июля сыграет дома с "Краснодаром".

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