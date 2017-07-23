"Уфа" сыграла вничью со "Спартаком" в матче второго тура РФПЛ

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УФА, 23 июля. /ТАСС/. "Уфа" сыграла вничью с московским "Спартаком" со счетом 0:0 в домашнем матче второго тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).
Первый официальный матч в составе красно-белых провел сербский защитник Марко Петкович, который перешел в клуб этим летом. Для 21-летнего полузащитника Зелимхана Бакаева эта игра стала дебютной в премьер-лиге. Артем Тимофеев впервые вышел в стартовом составе "Спартака" в матче чемпионата России. Защитник "Уфы" Александр Сухов провел 100-й матч за клуб.
За последние три сезона клубы второй раз сыграли вничью, дважды победу одерживали москвичи, трижды - уфимцы.
"Уфа" поднялась на четвертое место в турнирной таблице с четырьмя очками. "Спартак" сохранил восьмую строчку (2 очка).
В следующем туре "Уфа" 29 июля сыграет в гостях с екатеринбургским "Уралом". "Спартак" 31 июля примет "Краснодар".